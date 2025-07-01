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Главная Новости дня Институт Святого Гавриила — новые голоса в Вашингтоне

Институт Святого Гавриила — новые голоса в Вашингтоне

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 06:21
Украинские студенты в Конгрессе США: адвокация, религиозная свобода и дипломатия
Институт Святого Гавриила. Фото: Vasyl Harandzha-Garandża

Почти полсотни встреч в американских Сенате и Конгрессе, не менее 200 разговоров о религиозной свободе, преследовании христиан и похищении Россией украинских детей; и самое главное — создание украино-американского сообщества — основные задачи, которые ставили перед собой делегаты и студенты Института Святого Гавриила в Вашингтоне. В мае этого года состоялся первый выпуск — это 39 студентов, которые в течение года учились коммуникациям и проводили адвокацию.

Для чего создавался Институт, что говорят студенты и заработала ли религиозная дитоматия — рассказала Уляна Бойчук.

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Кто студенты Института Святого Гавриила

Священник Украинской Греко-Католической Церкви со Львовщины Василий Гаранджа, кроме служения в приходе, работает в Украинском католическом университете, где изучает историю Украинской Церкви и пишет диссертацию. Сейчас в Вашингтоне как участник новой дипломатической школы УГКЦ — Института Святого Гавриила.

"Здесь в Вашингтоне мы пытаемся в первую очередь рассказать о религиозной ситуации в Украине, религиозных преследованиях, которые делает Россия, сколько храмов Россия уничтожила по территории Украины. Мы говорим о том, что до полномасштабного вторжения у нас была религиозная свобода — много разных конфессий и много разных религий мирно сосуществовали, но Россия все уничтожила, ликвидировала возможность верить так, как ты считаешь нужным, потому что где приходит Россия, там конец всему хорошему", — подчеркнул отец Василий.

Інститут Святого Гавриїла у Вашингтоні
Обучение в Институте Святого Гавриила. Фото: Мария Лупий

Татьяна Панькив приехала в Вашингтон из Черновцов, где работает врачом, преподает в Черновицком медицинском университете. В Черновицкой епархии является референтом внешних связей. Врач Панькив говорит, что Институт Святого Гавриила для нее — это жизнь в сообществе, построение связей и адвокация Украины, и знаково, что это все происходит одновременно с важными политическими событиями.

"Американцы очень поражены информацией, которую они слышат от нас. Мы рассказываем, что наши священники, в том числе и два греко-католических священника, были в российском плену, мы говорим о преследовании веры, и люди здесь были искренне удивлены, как обычное исповедание своей веры может вызвать агрессию или могут быть преследования только из-за этого", — говорит Татьяна Панькив.

Кроме адвокационных событий и встреч с американскими общинами, студенты в течение 5 месяцев учились в двух престижных университетах Америки: Католическом и Университете Джорджтауна. Семинарист ординариата Восточных Католических Церквей Даниил Колеса приехал на обучение в Вашингтон из Австрии, однако, воплощать проект, который защищал после окончания обучения, будет в Киеве.

"Каждый из нас должен представить проект для епархии. Я буду в Киеве, где буду помогать УГКЦ с англоязычным контентом для телевидения и социальных медиа. Надо сделать так, чтобы люди больше о нас знали, потому что нам есть чем поделиться и, что очень важно, чтобы это было доступно людям из других культур и других языков", — добавляет Даниил Колеса.

Для чего создавался Институт Святого Гавриила

Институт Святого Гавриила существует первый год. Его цель — формировать специалистов по коммуникациям и дипломатии среди священников и светских лиц, которых на обучение отправляют Епархии Украинской греко-католической церкви со всего мира. Нехватка коммуникации церкви с внешним миром с началом войны в Украине была значительной, именно поэтому Владыка Борис Гудзяк и основал Институт.

Владика Борис Гудзяк
Основатель Института Святого Гавриила Владыка Борис Гудзяк. Фото: Borys Gudziak

"Наша церковь столкнулась с тем, что многие люди за рубежом — и здесь в Америке также — нас не понимают и не знают о нас, даже в католическом контексте. Со временем стало ясно, что не хватает ресурсов, чтобы улучшать работу отдела внешних связей. Не хватает и людей, которые знают, что сказать и как это сказать. Мы к этому долго шли. Мы начали эту школу, чтобы понимать работникам церкви, как общаться с внешним миром", — говорит Владыка Гудзяк.

Курс длится год, первая часть его проходит онлайн. Вторая — очно в Вашингтоне. В этом году, к примеру, учатся студенты из 10 часовых поясов, курс онлайн прошли 39 студентов, 11 из которых продолжили обучение в Вашингтоне.

"Говорить об успехах будем, когда увидим как наши студенты реализуют проекты, к которым они готовились и которые должны воплотить в жизнь на своих приходах. Также само обучение, надеюсь, было очень плодотворным как для наших студентов, так и для общества в Вашингтоне", — говорит директор Института Святого Гавриила Украинской Греко-Католической Церкви отец Юрий Козловский.

Учились студенты также проводить события, ознакомились с политической жизнью Америки, настроениями среди людей. За пять месяцев удалось также и посетить юг Америки, где изучили больше об истории рабства в США.

Історична поїздка Інституту Святого Гавриїла
Поездка на юг Америки. Фото: Borys Gudziak

"В штате Алабама, в частности в Мок Гоморе, мы встречались с потомками тех людей, которые боролись за свободу и права для Америки. Для нас было особенно ценным поделиться историей нашего народа, и мы рады, что американцы услышали нас и прониклись нашими историями", — говорит Татьяна Панькив.

Институт Святого Гавриила: достижения и дальнейшие планы

"Мы не знаем позиции или убеждений людей, с которыми мы говорим, но мы видели, как люди проявляли интерес: кто-то знал об Украине и войне в Украине, кто-то знал меньше, но большинство пытались сочувствовать, записывали, задавали дополнительные вопросы и выглядело, что люди интересовались тем, что мы рассказывали", — говорит отец Василий Гаранджа.

"Мы провели более 43 встреч в Сенате и Конгрессе, приняли 200 человек в нашей семинарии и в каждой встрече мы применяли тот язык дипломатии и навыков, чтобы донести людям правду об Украине, рассказать о российской агрессии, то, за что мы боремся и почему не опускаем рук", — делится опытом студентка курса, бухгалтер Черновицкой епархии УГКЦ Наталья Скорейко.

К работе Института Святого Гавриила также приобщается и украинское посольство в США. На итоговом фандрейзинговом гала-ужине, где студенты института презентовали проекты и собирали средства для следующих курсов, выступила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Это голос Украины — не только в США, но и во всем мире. Сейчас мы все здесь наблюдаем за рождением чего-то особенного — Института Святого Гавриила. Это то учреждение, которым мы все будем гордиться, что поддерживали его в течение этих лет. Потому что это будет очень важной частью дипломатии, образования в области дипломатии."

  • Оксана Маркарова, посолка України в США
    Выступление Оксаны Маркаровой. Фото: Oksana Markarova
  • Посолка України в США
    Выступление Оксаны Маркаровой. Фото: Oksana Markarova
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  • Оксана Маркарова, посолка України в США
  • Посолка України в США

Сейчас идет набор новых студентов, 30 новых кандидатов из разных епархий, которые начнут обучение 14 июня и оно продлится первые 6 месяцев онлайн, а позже — пятимесячная стажировка в Вашингтоне.

"Опыт первого года нам показал, что чрезвычайно важно построение сообщества — группы людей, которые живут объединенными общими ценностямиобъединены общими ценностями и готовы строить вот такие сети здоровых, плодотворных отношений, которые будут помогать нашей церкви и нашему государству лучше коммуницировать и также помогать нам быть крепкими, знать и понимать друг друга, и строить нашу церковь, строить наше государство, понимая насколько наше единство является фундаментом успешного будущего", — говорит директор Института святого Гавриила Украинской Греко-Католической Церкви отец Юрий Козловский.

Напомним, 25 мая в Риме состоялась Святая Месса по случаю торжественного восхождения на кафедру Папы Римского Льва XIV.

А 18 мая Папа Римский официально вступил в должность. Его встретили аплодисментами тысячи верующих.

США церковь религия институт Вашингтон католики
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
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