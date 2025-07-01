Українські студенти в Конгресі США: адвокація, релігійна свобода і дипломатія

Інститут Святого Гавриїла. Фото: Vasyl Harandzha-Garandża

Майже півсотні зустрічей у американських Сенаті та Конгресі, щонайменше 200 розмов про релігійну свободу, переслідування християн та викрадення Росією українських дітей; і найголовніше — створення україно-американської спільноти — основні завдання, які ставили перед собою делегати та студенти Інституту Святого Гавриїла у Вашингтоні. У травні цьогоріч відбувся перший випуск — це 39 студентів, які протягом року навчались комунікацій та проводили адвокацію.

Для чого створювався Інститут, що кажуть студенти та чи запрацювала релігійна дитоматія — розповіла Уляна Бойчук.

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Хто студенти Інституту Святого Гавриїла

Священник Української Греко-Католицької Церкви із Львівщини Василь Гаранджа, окрім служіння у парафії, працює в Українському католицькому університеті, де вивчає історію Української Церкви та пише дисертацію. Нині у Вашингтоні як учасник нової дипломатичної школи УГКЦ — Інституту Святого Гавриїла.

"Тут у Вашингтоні ми намагаємось у першу чергу розповісти про релігійну ситуацію в Україні, релігійні переслідування, які робить Росія, скільки храмів Росія знищила по території України. Ми говоримо про те, що до повномасштабного вторгнення у нас була релігійна свобода — багато різних конфесій і багато різних релігій мирно співіснували, але Росія все знищила, ліквідувала можливість свідчити і вірити так, як ти вважаєш, бо де приходить Росія, там кінець всьому доброму", — наголосив отець Василь.

Навчання в Інституті Святого Гавриїла. Фото: Марія Лупій

Тетяна Паньків приїхала до Вашингтону із Чернівців, де працює лікарем, викладає у Чернівецькому медичному університеті. У Чернівецькій Єпархії є референтом зовнішніх звʼязків. Лікарка Паньків каже, що Інститут Святого Гавриїла для неї — це життя у спільноті, побудова звʼязків та адвокація України, і знаково, що це все відбувається одночасно з важливими політичними подіями.

"Американці дуже вражені від інформації, яку вони чують від нас. Ми розповідаємо, що наші священники, зокрема і два греко-католицькі священики, були у російському полоні, ми говоримо про переслідування віри, і люди тут були щиро здивовані, як звичайне сповідування своєї віри може викликати агресію або можуть бути переслідування тільки через це", — каже Тетяна Паньків.

Крім адвокаційних подій та зустрічей із американськими громадами, студенти протягом 5 місяців навчались у двох престижних університетах Америки: Католицькому та Університеті Джорджтауна. Семінарист ординаріату Східних Католицьких Церков Данило Колеса приїхав на навчання до Вашингтону із Австрії, однак, втілювати проєкт, який захищав після закінчення навчання, буде у Києві.



"Кожен з нас має представити проєкт для єпархії. Я буду у Києві, де буду допомагати УГКЦ з англомовним контентом для телебачення та соціальних медій. Треба зробити так, щоб люди більше про нас знали, бо ми маємо чим поділитись і, що дуже важливо, щоб це було доступним людям із інших культур і інших мов", — додає Данило Колеса.

Для чого створювався Інститут Святого Гавриїла

Інститут Святого Гавриїла існує перший рік. Його мета — формувати спеціалістів з комунікацій і дипломатії серед священників і світських осіб, яких на навчання відправляють Єпархії Української греко-католицької церкви з цілого світу. Брак комунікації церкви із зовнішнім світом із початком війни в Україні був значним, саме тому Владика Борис Гудзяк і заснував Інститут.

Засновник Інституту Святого Гавриїла Владика Борис Гудзяк. Фото: Borys Gudziak

"Наша церква стикнулась із тим, що багато людей за кордоном — і тут в Америці також — нас не розуміють і не знають про нас, навіть у католицькому контексті. Згодом стало ясно, що бракує ресурсів, щоб покращували працю відділу зовнішніх звʼязків. Бракує і людей, які знають, що сказати, і як це сказати. Ми до того довго йшли. Ми почали ту школу, щоб розуміти працівникам церкви як спілкуватись із зовнішнім світом", — каже Владика Гудзяк.

Курс триває рік, перша частина його проходить онлайн. Друга — очно у Вашингтоні. Цьогоріч, до прикладу, навчаються студенти із 10 часових поясів, курс онлайн пройшли 39 студентів, 11 з яких продовжили навчання у Вашингтоні.

"Говорити про успіхи будемо, коли побачимо як наші студенти реалізують проєкти, до яких вони готувались та які мають втілити у життя на свої парафіях. Також саме навчання, сподіваюсь, було дуже плідним як для наших студентів, так і для суспільства у Вашингтоні", — каже директор Інституту Святого Гавриїла Української Греко-Католицької Церкви отець Юрій Козловський.

Навчались студенти також проводити події, ознайомились із політичним життям Америки, настроями серед людей. За п'ять місяців вдалось також і відвідати південь Америки, де вивчили більше про історію рабства у США.

Поїздка на південь Америки. Фото: Borys Gudziak

"У штаті Алабама, зокрема у Мок Гоморі, ми зустрічались з нащадками тих людей, які виборювали свободу і права для Америки. Для нас було особливо цінним поділитись історією нашого народу, і ми радіємо, що американці почули нас і перейнялись нашими історіями", — каже Тетяна Паньків.

Інститут Святого Гавриїла: досягнення та подальші плани

"Ми не знаємо позиції чи переконань людей, з якими ми говоримо, але ми бачили як люди проявляли інтерес: хтось знав про Україну і війну в Україні, хтось знав менше, але більшість намагались співчувати, записували, ставили додаткові запитання і виглядало, що люди цікавились тим, що ми розповідали", – каже отець Василь Гаранджа.

"Ми провели понад 43 зустрічі у Сенаті і Конгресі, прийняли 200 людей у нашій семінарії і в кожній зустрічі ми застосовували ту мову дипломатії і навичок, щоб донести людям правду про Україну, розповісти про російську агресію, те, за що ми боремося і чому не опускаємо рук", — ділиться досвідом студентка курсу, бухгалтер Чернівецької Єпархії УГКЦ Наталія Скорейко.

До роботи Інституту Святого Гавриїла також долучається і українське посольство у США. На підсумковій фандрейзинговій гала-вечері, де студенти інституту презентували проєкти та збирали кошти для наступних курсів, виступила пані посол України у США Оксана Маркарова.

"Це голос України — не лише в США, а й у всьому світі. Зараз ми всі тут спостерігаємо за народженням чогось особливого — Інституту Святого Гавриїла. Це та установа, якою ми всі будемо пишатися, що підтримували її протягом цих років. Тому що це буде дуже важливою частиною дипломатії, освіти в галузі дипломатії."

Виступ Оксани Маркарової. Фото: Oksana Markarova

Виступ Оксани Маркарової. Фото: Oksana Markarova 1 / 2



Зараз триває набір нових студентів, 30 нових кандидатів із різних Єпархій, які розпочнуть навчання 14 червня і воно триватиме перших 6 місяців онлайн, а пізніше — пʼятимісячне стажування у Вашингтоні.

"Досвід першого року нам показав, що надзвичайно важливо є будування спільноти — групи людей, які живуть об'єднані спільними цінностями та готові будувати ось такі мережі здорових, плідних відносин, які допомагатимуть нашій церкві і нашій державі краще комунікувати назовні і також допомагатимуть нам бути міцними, знати і розуміти один одного, і будувати нашу церкву, будувати нашу державу, розуміючи наскільки наша єдність є фундаментом успішного майбутнього", — каже директор Інституту святого Гавриїла Української Греко-Католицької Церкви отець Юрій Козловський.

Нагадаємо, 25 травня у Римі відбулась Свята Меса з нагоди урочистого сходження на кафедру Папи Римського Лева XIV.

А 18 травня Папа Римський офіційну вступив на посаду. Його зустріли оплесками тисячі вірян.