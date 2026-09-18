Саммит C8 в Буковеле: какие страны принимают участие и о чем говорят

В Буковель прибывают делегации на саммит "Карпатской восьмерки". Фото: кадр из видео

Иностранные делегации прибывают в Буковель на учредительный саммит нового регионального формата "Карпатская восьмерка". В новый формат вошли Украина и семь европейских стран, а также присоединяются институты ЕС. Основными направлениями работы определены безопасность, энергетика, логистика и трансграничное экономическое сотрудничество.

Об этом сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 18 сентября.

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Саммит "Карпатской восьмерки" в Буковеле

Сегодня, 18 сентября, в Ивано-Франковской области стартовал учредительный саммит нового регионального формата "Карпатская восьмерка" (C8).

В формат вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. К его работе также присоединяются институты Европейского Союза.

В Буковель прибывают кортежи иностранных делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский уже встретил президента Румынии Никушора Дана, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Польши Дональда Туска.

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Основными направлениями нового формата являются безопасность, энергетика, логистика и трансграничное экономическое сотрудничество. Участники саммита также согласовали совместную декларацию о взаимодействии.

Новини.LIVE сообщали, что премьер Польши Дональд Туск заявил, что "Карпатская инициатива" может способствовать вступлению Украины в ЕС. Польша поддерживает расширение Евросоюза за счёт Украины и других стран-кандидатов. Туск также подчеркнул готовность Польши оказывать им экспертную и техническую помощь.

Новини.LIVE также писали, что 18 сентября 2026 года президент Владимир Зеленский сообщил о старте первого саммита в формате C8 в Карпатах. По его словам, новый формат должен объединить карпатские государства и укрепить сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, логистики и экономики. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о солидарности с Украиной и предупредил о тяжелых неделях и месяцах.