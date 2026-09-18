Саміт C8 у Буковелі: які країни беруть участь та про що говорять

До Буковеля прибувають делегації на саміт "Карпатської вісімки". Фото: кадр з відео

Іноземні делегації прибувають до Буковеля на установчий саміт нового регіонального формату "Карпатська вісімка". До нового формату увійшли Україна та сім європейських країн, а також долучаються інституції ЄС. Основними напрямками роботи визначили безпеку, енергетику, логістику та транскордонну економічну співпрацю.

Про це інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 18 вересня.

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Саміт "Карпатської вісімки" у Буковелі

Сьогодні, 18 вересня, на Івано-Франківщині стартував установчий саміт нового регіонального формату "Карпатська вісімка" (C8).

До формату увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. До його роботи також долучаються інституції Європейського Союзу.

До Буковеля прибувають кортежі іноземних делегацій. Президент України Володимир Зеленський уже зустрів президента Румунії Нікушора Дана, президента Сербії Александра Вучича та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

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Головними напрямками нового формату є безпека, енергетика, логістика та транскордонна економічна співпраця. Учасники саміту також погодили спільну декларацію про взаємодію.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що "Карпатська ініціатива" може сприяти вступу України до ЄС. Польща підтримує розширення Євросоюзу за рахунок України та інших країн-кандидатів. Туск також наголосив на готовності Польщі надавати їм експертну й технічну допомогу.

Новини.LIVE також писали, що 18 вересня 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив про старт першого саміту у форматі C8 у Карпатах. За його словами, новий формат має об’єднати карпатські держави та посилити співпрацю у сфері безпеки, енергетики, логістики й економіки. Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив про солідарність з Україною та попередив про важкі тижні й місяці.