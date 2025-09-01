Трамп отреагировал на предложение Индии отменить пошлины — заявление

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Индия предложила США отменить пошлины на американские товары. В ответ глава Белого дома Дональд Трамп назвал торговлю со страной "односторонней катастрофой".

Соответствующее заявление президент США сделал в своем профиле на платформе Truth Social.

В своей заметке американский лидер объяснил, что Индия установила самые высокие пошлины среди всех стран на американские товары, из-за чего торговля между США и Индией фактически происходила "в одну сторону".

"Мало кто понимает, что мы имеем очень мало бизнеса с Индией, а они имеют огромное количество бизнеса с нами... Причина заключается в том, что Индия до сих пор взимала с нас такие высокие тарифы, самые большие из всех стран, что наши предприятия не могут продавать свою продукцию в Индии... Сейчас они предложили снизить свои тарифы до нуля, но уже поздно. Они должны были бы сделать это много лет назад", — высказался Трамп.

Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот сообщения в Truth Social

Отметим, что заявление Трампа прозвучало, когда премьер-министр Индии Наренда Моди находился в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества с участием более 20 лидеров незападных стран.

Во время визита глава индийского правительства обратился с призывом к российскому диктатору Владимиру Путину, который также присутствовал на саммите.