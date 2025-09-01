Відео
Головна Новини дня Індія запропонувала США скасувати усі мита — Трамп відповів

Індія запропонувала США скасувати усі мита — Трамп відповів

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 21:50
Трамп відреагував на пропозицію Індії скасувати мита — заява
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Індія запропонувала США скасувати мита на американські товари. У відповідь очільник Білого дому Дональд Трамп назвав торгівлю із країною "односторонньою катастрофою".

Відповідну заяву президент США зробив у своєму профілі на платформі Truth Social.

Читайте також:

Трамп відреагував на пропозицію Індії скасувати мита

У своєму дописі американський лідер пояснив, що Індія встановила найвищі мита серед усіх країн на американські товари, через що торгівля між США та Індією фактично відбувалася "в одну сторону".

"Мало хто розуміє, що ми маємо дуже мало бізнесу з Індією, а вони мають величезну кількість бізнесу з нами… Причина полягає в тому, що Індія досі стягувала з нас такі високі тарифи, найбільші з усіх країн, що наші підприємства не можуть продавати свою продукцію в Індії… Зараз вони запропонували знизити свої тарифи до нуля, але вже пізно. Вони мали б зробити це багато років тому", — висловився Трамп.

Трамп відповів на прохання Індії зменшити мита
Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот повідомлення у Truth Social

Зазначимо, що заява Трампа прозвучала, коли прем'єр-міністр Індії Наренда Моді перебував у Китаї на саміті Шанхайської організації співробітництва за участі понад 20 лідерів незахідних країн.

Під час візиту голова індійського уряду звернувся із закликом до російського диктатора Володимира Путіна, який також був присутній на саміті.

США Індія Дональд Трамп Нарендра Моді мита
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
