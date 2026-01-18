Видео
Имел Porsche — украинец в Швейцарии должен вернуть соцвыплаты

Дата публикации 18 января 2026 15:18
Украинца в Швейцарии заставят вернуть 67 тыс. франков соцвыплат — что известно
Швейцарские франки. Фото: кадр из видео

Украинец, который получал в Швейцарии социальные выплаты как беженец, одновременно владел дорогой машиной и регулярно путешествовал по Европе. Суд признал, что его образ жизни не соответствовал статусу, и обязал вернуть полученные средства.

Об этом сообщает 24 heures.

Читайте также:

Украинский беженец должен вернуть 67 тыс. швейцарских франков

По данным издания, 40-летний мужчина прибыл в Швейцарию летом 2022 года и оформил социальную поддержку, имея при этом швейцарский необлагаемый налогом сберегательный счет. В результате проверки выяснилось, что украинец должен вернуть 67 336,20 швейцарских франков, что эквивалентно почти 84 тысячам долларов США.

Административное расследование установило, что мужчина владел Porsche Cayenne ориентировочной стоимостью 46 700 долларов. Кроме того, в последние годы он активно путешествовал по странам Европы, в частности Австрией, Францией, Италией, Германией, Португалией, Бельгией и Люксембургом. Во время поездок украинец осуществлял значительные расходы, которые покрывал средствами со своих банковских счетов, в том числе в евро.

Суд пришел к выводу, что такой уровень жизни исключает статус малоимущего лица, а задекларированные финансовые ресурсы не соответствовали реальному имущественному положению.

Судьи отдельно отметили, что автомобили считаются активом, а беженцы обязаны придерживаться тех же правил, что и другие получатели социальной помощи. Поскольку мужчина имеет "необходимые ресурсы для удовлетворения собственных потребностей", ему отменили выплаты и отклонили апелляцию, подчеркнув недобросовестность при получении льгот.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп ответил, сколько украинцев получают выплаты в США.

А также эксперт объяснил, почему украинских беженцев невозможно выслать из Польши.

Швейцария Украина беженцы социальная помощь судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
