Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сколько украинцев получают деньги в США — данные от Трампа

Сколько украинцев получают деньги в США — данные от Трампа

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 00:05
Трамп заявил, что половина украинских семей в США получают деньги из бюджета страны
Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Дональд Трамп поднял тему расходов американского бюджета на беженцев и переселенцев. В своей соцсети Truth Social президент США опубликовал подробную таблицу. Согласно ей, 42,7% домохозяйств выходцев из Украины получают ту или иную форму социальной помощи.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто в топе, а кто внизу списка

Скільки українців отримають грошу у США — данні від Трампа - фото 1
Статистика Трампа о выплатах беженцам и переселенцам. Фото: Скриншот

Важное уточнение: статистика касается именно домохозяйств (семей), а не отдельных лиц. Опубликованный документ демонстрирует пеструю картину зависимости иммигрантов от господдержки.

Украина в этом рейтинге оказалась посередине, но с показателями выше, чем у некоторых соседей по Восточной Европе. Для сравнения: у Беларуси этот показатель составляет 38,7%, а у Литвы - 29,2%.

Согласно скриншоту, наибольшую нагрузку на соцсистему США создают выходцы из таких регионов:
1. Марокко — 46,6%;
2. Косово — 46,0%;
3. Западная Африка (без уточнения страны) — 45,9%.

В нижней части обнародованного фрагмента списка, с меньшими показателями по сравнению с лидерами, расположились:
1 Сенегал — 39,7%;
2. Тунис — 39,7%;
3. Северная Африка (без уточнения страны) — 39,7%.

Напомним, в Германии предлагают жесткую политику в отношении беженцев из Украины. В партии ХСС предлагают возвращать годных к службе граждан Украины домой.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, чего ждать украинцам в Польше в этом году.

США выплаты украинцы Дональд Трамп беженцы соцвыплаты
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации