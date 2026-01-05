Трамп заявил, что половина украинских семей в США получают деньги из бюджета страны

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Дональд Трамп поднял тему расходов американского бюджета на беженцев и переселенцев. В своей соцсети Truth Social президент США опубликовал подробную таблицу. Согласно ей, 42,7% домохозяйств выходцев из Украины получают ту или иную форму социальной помощи.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто в топе, а кто внизу списка

Статистика Трампа о выплатах беженцам и переселенцам. Фото: Скриншот

Важное уточнение: статистика касается именно домохозяйств (семей), а не отдельных лиц. Опубликованный документ демонстрирует пеструю картину зависимости иммигрантов от господдержки.

Украина в этом рейтинге оказалась посередине, но с показателями выше, чем у некоторых соседей по Восточной Европе. Для сравнения: у Беларуси этот показатель составляет 38,7%, а у Литвы - 29,2%.

Согласно скриншоту, наибольшую нагрузку на соцсистему США создают выходцы из таких регионов:

1. Марокко — 46,6%;

2. Косово — 46,0%;

3. Западная Африка (без уточнения страны) — 45,9%.

В нижней части обнародованного фрагмента списка, с меньшими показателями по сравнению с лидерами, расположились:

1 Сенегал — 39,7%;

2. Тунис — 39,7%;

3. Северная Африка (без уточнения страны) — 39,7%.

Напомним, в Германии предлагают жесткую политику в отношении беженцев из Украины. В партии ХСС предлагают возвращать годных к службе граждан Украины домой.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, чего ждать украинцам в Польше в этом году.