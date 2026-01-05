Трамп заявил, что половина украинских семей в США получают деньги из бюджета страны

Сколько украинцев получают деньги в США — данные от Трампа
Дональд Трамп поднял тему расходов американского бюджета на беженцев и переселенцев. В своей соцсети Truth Social президент США опубликовал подробную таблицу. Согласно ей, 42,7% домохозяйств выходцев из Украины получают ту или иную форму социальной помощи.
Кто в топе, а кто внизу списка
Важное уточнение: статистика касается именно домохозяйств (семей), а не отдельных лиц. Опубликованный документ демонстрирует пеструю картину зависимости иммигрантов от господдержки.
Украина в этом рейтинге оказалась посередине, но с показателями выше, чем у некоторых соседей по Восточной Европе. Для сравнения: у Беларуси этот показатель составляет 38,7%, а у Литвы - 29,2%.
Согласно скриншоту, наибольшую нагрузку на соцсистему США создают выходцы из таких регионов:
1. Марокко — 46,6%;
2. Косово — 46,0%;
3. Западная Африка (без уточнения страны) — 45,9%.
В нижней части обнародованного фрагмента списка, с меньшими показателями по сравнению с лидерами, расположились:
1 Сенегал — 39,7%;
2. Тунис — 39,7%;
3. Северная Африка (без уточнения страны) — 39,7%.
