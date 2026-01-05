Трамп заявив, що половина українськи сімей в США отримують гроші з бюджета країни

Скільки українців отримають гроші у США — данні від Трампа
Дональд Трамп підняв тему витрат американського бюджету на біженців та переселенців. У своїй соцмережі Truth Social президент США опублікував детальну таблицю. Згідно з нею, 42,7% домогосподарств вихідців з України отримують ту чи іншу форму соціальної допомоги.
Хто в топі, а хто внизу списку
Важливе уточнення: статистика стосується саме домогосподарств (родин), а не окремих осіб. Опублікований документ демонструє строкату картину залежності іммігрантів від держпідтримки.
Україна у цьому рейтингу опинилася посередині, але з показниками вищими, ніж у деяких сусідів по Східній Європі. Для порівняння: у Білорусі цей показник становить 38,7%, а у Литви — 29,2%.
Згідно зі скриншотом, найбільше навантаження на соцсистему США створюють вихідці з таких регіонів:
1. Марокко — 46,6%;
2. Косово — 46,0%;
3. Західна Африка (без уточнення країни) — 45,9%.
У нижній частині оприлюдненого фрагмента списку, з меншими показниками порівняно з лідерами, розташувалися:
1. Сенегал — 39,7%;
2. Туніс — 39,7%;
3. Північна Африка (без уточнення країни) — 39,7%.
