Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Скільки українців отримають гроші у США — данні від Трампа

Скільки українців отримають гроші у США — данні від Трампа

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 00:05
Трамп заявив, що половина українськи сімей в США отримують гроші з бюджета країни
Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Дональд Трамп підняв тему витрат американського бюджету на біженців та переселенців. У своїй соцмережі Truth Social президент США опублікував детальну таблицю. Згідно з нею, 42,7% домогосподарств вихідців з України отримують ту чи іншу форму соціальної допомоги.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто в топі, а хто внизу списку

Скільки українців отримають грошу у США — данні від Трампа - фото 1
Статистика Трампа про виплати біженцям та переселенцям. Фото: Скриншот 

Важливе уточнення: статистика стосується саме домогосподарств (родин), а не окремих осіб. Опублікований документ демонструє строкату картину залежності іммігрантів від держпідтримки.

Україна у цьому рейтингу опинилася посередині, але з показниками вищими, ніж у деяких сусідів по Східній Європі. Для порівняння: у Білорусі цей показник становить 38,7%, а у Литви — 29,2%.

Згідно зі скриншотом, найбільше навантаження на соцсистему США створюють вихідці з таких регіонів:
1.  Марокко — 46,6%;
2.  Косово — 46,0%;
3.  Західна Африка (без уточнення країни) — 45,9%.

У нижній частині оприлюдненого фрагмента списку, з меншими показниками порівняно з лідерами, розташувалися:
1.  Сенегал — 39,7%;
2.  Туніс — 39,7%;
3.  Північна Африка (без уточнення країни) — 39,7%.

Нагадаємо, у Німеччині пропонують жорстку політику щодо біженців з України. У партії ХСС пропонують повертати придатних до служби громадян України додому.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чого чекати українцям у Польщі цього року.

США виплати українці Дональд Трамп біженці соцвиплати
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації