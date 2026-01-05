Трамп заявив, що половина українськи сімей в США отримують гроші з бюджета країни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Дональд Трамп підняв тему витрат американського бюджету на біженців та переселенців. У своїй соцмережі Truth Social президент США опублікував детальну таблицю. Згідно з нею, 42,7% домогосподарств вихідців з України отримують ту чи іншу форму соціальної допомоги.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто в топі, а хто внизу списку

Статистика Трампа про виплати біженцям та переселенцям. Фото: Скриншот

Важливе уточнення: статистика стосується саме домогосподарств (родин), а не окремих осіб. Опублікований документ демонструє строкату картину залежності іммігрантів від держпідтримки.

Україна у цьому рейтингу опинилася посередині, але з показниками вищими, ніж у деяких сусідів по Східній Європі. Для порівняння: у Білорусі цей показник становить 38,7%, а у Литви — 29,2%.

Згідно зі скриншотом, найбільше навантаження на соцсистему США створюють вихідці з таких регіонів:

1. Марокко — 46,6%;

2. Косово — 46,0%;

3. Західна Африка (без уточнення країни) — 45,9%.

У нижній частині оприлюдненого фрагмента списку, з меншими показниками порівняно з лідерами, розташувалися:

1. Сенегал — 39,7%;

2. Туніс — 39,7%;

3. Північна Африка (без уточнення країни) — 39,7%.

Нагадаємо, у Німеччині пропонують жорстку політику щодо біженців з України. У партії ХСС пропонують повертати придатних до служби громадян України додому.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чого чекати українцям у Польщі цього року.