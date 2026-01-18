Українця у Швейцарії змусять повернути 67 тис. франків соцвиплат — що відомо

Швейцарські франки. Фото: кадр з відео

Українець, який отримував у Швейцарії соціальні виплати як біженець, водночас володів дорогою автівкою та регулярно подорожував Європою. Суд визнав, що його спосіб життя не відповідав статусу, й зобов'язав повернути отримані кошти.

Про це повідомляє 24 heures.

Реклама

Читайте також:

Український біженець мусить повернути 67 тис. швейцарських франків

За даними видання, 40-річний чоловік прибув до Швейцарії влітку 2022 року та оформив соціальну підтримку, маючи при цьому швейцарський неоподатковуваний ощадний рахунок. У результаті перевірки з'ясувалося, що українець повинен повернути 67 336,20 швейцарських франків, що еквівалентно майже 84 тисячам доларів США.

Адміністративне розслідування встановило, що чоловік володів Porsche Cayenne орієнтовною вартістю 46 700 доларів. Крім того, протягом останніх років він активно подорожував країнами Європи, зокрема Австрією, Францією, Італією, Німеччиною, Португалією, Бельгією та Люксембургом. Під час поїздок українець здійснював значні витрати, які покривав коштами зі своїх банківських рахунків, у тому числі в євро.

Суд дійшов висновку, що такий рівень життя виключає статус незаможної особи, а задекларовані фінансові ресурси не відповідали реальному майновому стану.

Судді окремо наголосили, що автомобілі вважаються активом, а біженці зобов'язані дотримуватися тих самих правил, що й інші отримувачі соціальної допомоги. Оскільки чоловік має "необхідні ресурси для задоволення власних потреб", йому скасували виплати та відхилили апеляцію, підкресливши недобросовісність під час отримання пільг.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп відповів, скільки українців отримують виплати у США.

А також експерт пояснив, чому українських біженців неможливо вислати з Польщі.