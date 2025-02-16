Миллиардер теперь имеет тринадцать детей и стало известно, от кого новый ребенок

Мать очередного ребенка Илона Маска Эшли Сент-Клер. Фото: x.com/stclairashley

Скандальный миллиардер Илон Маск в очередной раз стал отцом и у него сейчас тринадцать детей. И хотя лично он не обнародовал такую информацию, но это сделала мама его новорожденного ребенка - медийная персона Эшли Сент-Клер.

Об этом Эшли Сент-Клер написала в соцсети X.

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Эшли написала, что пять месяцев назад у нее родился малыш, но чтобы сохранить частную жизнь ребенка, больше никакой информации раскрывать девушка не планирует.

Издание Hola сообщает, что Сент-Клер является откровенной сторонницей консервативных идеологий. В качестве писательницы она наиболее известна своей детской книгой под названием "Слоны не птицы". Эта книжка рассказывает о слоне Кевине, который любит петь, а потом стервятник Культура убедил его, что он так хорошо поет, что на самом деле он, видимо, птица.

О самом Маске известно, что он является отцом пяти детей от первой жены Джастин Уилсон (их первенец Невада умер).

От певицы Граймс у него трое детей - сын X Æ A-Xii, которого все зовут просто Х, дочь Exa Dark Sideræl и сын Техно Механикус.

От Шивон Зилис, сотрудницы его компании Neuralink, у Илона трое детей, которые родились с помощью ЭКО: близнецы Азура и Страйдер и третий ребенок, имя которого неизвестно. И вот теперь писательница Эшли Сент-Клер утверждает, что также родила ребенка от миллиардера.

Напомним, недавно стало известно, что Дональд Трамп хочет поручить Илону Маску проверку Пентагона и Министерства образования в США.

Между тем американский миллиардер Илон Маск заявил, что нужно закрыть два известных СМИ - "Радио Свобода" и "Голос Америки".