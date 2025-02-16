Мільярдер тепер має тринадцять дітей і стало відомо, від кого нова дитина

Мати чергової дитини Ілона Маска Ешлі Сент-Клер. Фото: x.com/stclairashley

Скандальний мільярдер Ілон Маск в черговий раз став батьком і у нього зараз тринадцять дітей. І хоча особисто він не оприлюднював таку інформацію, але це зробила мама його новонародженої дитини — медійна персона Ешлі Сент-Клер.

Про це Ешлі Сент-Клер написала в соцмережі X.

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Ешлі написала, що п'ять місяців тому у неї народилося маля, але щоб приватне життя дитини, більше жодної інформації розкривати дівчина не планує.

Видання Hola повідомляє, що Сент-Клер є відвертою прихильницею консервативних ідеологій. В якості письменниці вона найбільш відома своєю дитячою книжкою під назвою "Слони не птахи". Ця книжка розповідає про слона Кевіна, який любить співати, а потім стерв’ятник Культура переконав його, що він так гарно співає, що насправді він, мабуть, птах.

Про самого Маск відомо, що він є батьком п'яти дітей від першої дружини Джастін Вілсон (їх первісток Невада помер).

Від співачки Граймс у нього троє дітей — син X Æ A-Xii, якого всі звуть просто Х, донька Exa Dark Sideræl та син Техно Механікус.

Від Шивон Зіліс, співробітниці його компанії Neuralink, у Ілона троє дітей, які народились за допомогою ЕКО: близнюки Азура та Страйдер та третя дитина, ім'я якої невідомо. І от тепер письменниця Ешлі Сент-Клер стверджує, що також народила дитину від мільярдера.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп хоче доручити Ілону Маску перевірку Пентагону та Міністерства освіти в США.

Тим часом американський мільярдер Ілон Маск заявив, що потрібно закрити два відомих ЗМІ — "Радіо Свобода" та "Голос Америки".