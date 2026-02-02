Когда в Украине впервые обнаружили Шахед со Starlink — детали от Воздушных сил ВСУ

Обезвреженный Шахед над Украиной. Фото: Александр Федиенко

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, когда впервые был обнаружен российский Шахед со Starlink. По его информации, это произошло еще полгода назад.

Об этом Юрий Игнат рассказал в интервью "РБК-Украина".

Когда в Украине впервые зафиксировали Шахед со Starlink

Итак, украинские военные обнаружили российский Шахед со спутниковой системой Starlink примерно шесть месяцев назад.

"Шахеды" есть разные. Есть "Шахед-131", "Шахед-136". Их россияне называют "Герань-1", "Герань-2" и так далее. Все это, разумеется, иранские разработки. Все, что вы перечислили, соответствует действительности. Раньше они действительно летали с обычным наведением на цель — по координатам, большинство сейчас так и летает", — отметил Игнат.

В то же время он добавил, что есть существенно модернизированные дроны, которые российские захватчики не применяют массово.

"Возможно, именно они и попадают вглубь нашей страны — в столицу и западные области. На них трудно влиять средствам РЭБ, потому что они имеют дополнительную защиту.

Они могут иметь каналы управления, включая и сим-карты, модемы, а также и Starlink — недавно был такой случай. Я помню, что впервые Шахед со Starlink нашли еще полгода назад", — рассказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат отметил, что сейчас украинская власть активно ищет методы противодействия, в том числе с партнерами.

"Очень много разработок есть и у нас, и у них. Вопрос в том, что мы должны их превосходить, мы должны тоже изучать вражеские разработки, брать их на вооружение и делать лучше. Противник, собственно, пытается так делать", — объяснил Игнат.

Напомним, что россияне возмущаются решением Илона Маска блокировать Starlink.

Недавно Илон Маск заявил, что шаги ради прекращения использования Starlink Россией сработали.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских беспилотниках.

Отметим, что в Украине намерены ввести обязательную проверку спутниковых терминалов Starlink.