Ігнат здивував, коли вперше виявили Шахед зі Starlink

Ігнат здивував, коли вперше виявили Шахед зі Starlink

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 12:55
Коли в Україні вперше виявили Шахед зі Starlink — деталі від Повітряних сил ЗСУ
Знешкоджений Шахед над Україною. Фото: Олександр Федієнко

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, коли вперше було виявлено російський Шахед зі Starlink. За його інформацією, це відбулося ще пів року тому.

Про це Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Читайте також:

Коли в Україні вперше зафіксували Шахед зі Starlink

Отже, українські військові виявили російський Шахед із супутниковою системою Starlink приблизно шість місяців тому.

"Шахеди" є різні. Є "Шахед-131", "Шахед-136". Їх росіяни називають "Герань-1", "Герань-2" тощо. Усе це, зрозуміло, іранські розробки. Все, що ви перерахували, відповідає дійсності. Раніше вони справді літали зі звичайним наведенням на ціль — по координатах, більшість зараз так і літає", — зазначив Ігнат.

Водночас він додав, що є суттєво модернізовані дрони, які російські загарбники не застосовують масово.

"Можливо, саме вони й потрапляють вглиб нашої країни — до столиці й західних областей. На них важко впливати засобам РЕБ, бо вони мають додатковий захист.

Вони можуть мати канали управління, включаючи й сім-карти, модеми, а також і Starlink — нещодавно був такий випадок. Я пам'ятаю, що вперше Шахед зі Starlink знайшли ще пів року тому", — розповів представник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат наголосив, що наразі українська влада активно шукає методи протидії, зокрема із партнерами.

"Дуже багато розробок є й у нас, і у них. Питання в тому, що ми маємо їх перевершувати, ми маємо теж вивчати ворожі розробки, брати їх на озброєння і робити кращими. Противник, власне, намагається так робити", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що росіяни обурюються рішенням Ілона Маска блокувати Starlink.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що кроки заради припинення використання Starlink Росією спрацювали.

Раніше стало відомо, що Міноборони України разом з компанією SpaceX розв'язують проблему використання Starlink на російських безпілотниках.

Зазначимо, що в Україні мають намір запровадити обов’язкову перевірку супутникових терміналів Starlink.

повітря Starlink війна в Україні Росія Юрій Ігнат Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
