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Главная Новости дня Игнат сообщил об изменениях в утренних сводках Воздушных Сил

Игнат сообщил об изменениях в утренних сводках Воздушных Сил

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 00:06
Воздушные Силы ограничат в утренних сводках данные о баллистических ракетах
Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. Фото: Украинская правда

Воздушные Силы ВС Украины изменят формат утренних сводок о применении Россией баллистических ракет во время массированных атак. Граждан не будут информировать о количестве запущенных, сбитых или подавленных ракет. Отменять круглосуточное онлайн-информирование о воздушных угрозах и результатах боевых действий не планируют.

Об этом 12 августа сообщил пресс-секретарь Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат, передает Новини.LIVE.

Как изменятся утренние сводки

Юрий Игнат отметил, что Воздушные Силы и в дальнейшем будут оперативно информировать в Telegram, Viber и WhatsApp о воздушных целях и характере атак. Такие уведомления будут поступать круглосуточно.

В то же время военное руководство решило ограничить часть данных о баллистических ракетах.

"Военное руководство приняло решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской баллистики (во время массированных атак) — количества запущенных/сбитых/подавленных или тех, которые не достигли целей", — объяснил Юрий Игнат.

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Управление коммуникаций Командования Воздушных Сил будет предоставлять обобщенные данные о баллистических ракетах и других средствах воздушного нападения.

По словам Игната, в июле текущего года Россия применила более 450 ракет различных типов. Почти 200 из них наносили удары по баллистической траектории.

Спикер также отметил, что формат утренних сводок уже неоднократно менялся в зависимости от ситуации, тактики противника и других обстоятельств.

Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg информировал, что Украина больше не сообщает публично о количестве ракет, которые РФ запускает во время массированных атак. Формат отчетности теперь другой. Его изменили из соображений безопасности.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины сообщал о результатах работы ПВО в ночь на 10 августа. Россияне запустили ракету, три "Бандероли" и 126 беспилотников. 96 целей удалось сбить или подавить.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната писал, что РФ накапливает крылатые и баллистические ракеты. В дальнейшем это оружие применят для нанесения ударов по Украине. Приоритетной целью российских атак является Киев.

ракеты Юрий Игнат военнослужащие Воздушные Силы ВСУ баллистические ракеты
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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