Россия накапливает ракеты: Юрий Игнат назвал главную цель оккупантов

Начальник управления по связям с общественностью Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: «Армия Inform»

Российская Федерация продолжает активно накапливать крылатые и баллистические ракеты для будущих обстрелов территории Украины. При этом главной и наиболее приоритетной целью для вражеских обстрелов по-прежнему остается Киев. Однако гарантировать точное время или конкретную дату новой массированной атаки оккупантов пока невозможно из-за постоянного изменения планов противника.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире День.LIVE.

Постоянная угроза для столицы

Пресс-секретарь Воздушных сил опроверг слухи о гарантированной массированной атаке в ближайшие дни. В то же время Игнат подчеркнул наличие постоянной угрозы применения врагом баллистических ракет.

Общая июльская статистика воздушных ударов четко демонстрирует, что в текущих приоритетах россиян figurent атаки на Киев.

Украинские военнослужащие полностью настроены на дальнейшую борьбу, однако призывают граждан трезво оценивать возможности имеющейся техники. Имеющиеся комплексы противовоздушной обороны имеют свои строгие технические ограничения, которые не позволяют полностью прикрыть крупные города.

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"Ракеты могут перехватывать баллистические ракеты, когда те уже входят в зону удара, в радиусе примерно 20 км. Вы же понимаете, что даже Киев — если представить себе, какую площадь занимает город-миллионник, — для его защиты потребуется не одна система",— подчеркнул Юрий Игнат.

Защита большой территории требует значительного увеличения количества противоракетных батарей.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский во время совещания заявил, что срочная поставка дефицитных ракет для комплексов "Patriot" сейчас является главным приоритетом для страны. Он призвал иностранных союзников не затягивать эти процессы.

Также Новини.LIVE сообщали об успешных дальнобойных ответных ударах украинских военных по вражеским обстрелам инфраструктуры. Беспилотники СБУ синхронно атаковали несколько военных объектов оккупантов в оккупированном Крыму. Точными ударами дронов удалось полностью вывести из строя дорогостоящую российскую радиолокационную станцию дальнего радиуса действия.