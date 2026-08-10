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Главная Новости дня Россия ночью нанесла удар по Украине с помощью ракеты и 126 дронов

Россия ночью нанесла удар по Украине с помощью ракеты и 126 дронов

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 12:43
Россия ночью нанесла удар по Украине с помощью ракеты и 126 дронов: ПВО уничтожила 96 целей
Силы ПВО. Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины﻿

В ночь на 10 августа российские войска нанесли удар по Украине с помощью управляемой авиационной ракеты Х-59/69, трёх баражирующих боеприпасов "Бандероль" и 126 ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 96 воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия запустила более 130 воздушных целей

Атака началась в 18:00 9 августа. Российские войска применили ударные БПЛА типа Shahed, в частности реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Также враг использовал ракету Х-59/69 и три барьерирующих боеприпаса "Бандероль".

Россия ночью нанесла удар по Украине с помощью ракеты и 126 дронов - фото 1
Статистика сбитых целей. Фото: ВВС ВСУ

Беспилотники запускались из районов Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

ПВО уничтожила 95 беспилотников и три "Бандероли"

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 92 вражеских БПЛА различных типов и три баражирующих боеприпаса "Бандероль".

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В то же время зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника в 22 точках. Падение обломков сбитых целей зафиксировали еще в двух местах.

Российская ракета не достигла цели в результате активного противодействия украинской ПВО. В настоящее время устанавливается информация о возможном месте её падения.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее бывший командующий логистикой Воздушных сил ВСУ получил новое подозрение в незаконном обогащении на сумму свыше 20 млн грн. По данным следствия, в 2020–2025 годах на его родственников и близких оформили квартиры, дома, автомобили, земельные участки и другое имущество, хотя законных источников для таких приобретений правоохранители не установили.

Также Новини.LIVE писали о предыдущей массированной атаке российских беспилотников, в ходе которой Силы обороны сбили 114 из 147 запущенных дронов. В то же время в результате атаки были зафиксированы попадания ударных БПЛА в 15 точках и падение обломков сбитых целей в четырёх местах.

ПВО Воздушные Силы ВСУ атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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