Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія вночі атакувала Україну ракетою та 126 дронами: ППО знищила 96 цілей

Росія вночі атакувала Україну ракетою та 126 дронами: ППО знищила 96 цілей

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 12:43
Росія вночі атакувала Україну ракетою та 126 дронами: ППО знищила 96 цілей
Сили ППО. Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України﻿

У ніч проти 10 серпня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69, трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль" та 126 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 96 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Росія запустила понад 130 повітряних цілей

Атака розпочалася о 18:00 9 серпня. Російські війська застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Також ворог використав ракету Х-59/69 і три баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Росія вночі атакувала Україну ракетою та 126 дронами: ППО знищила 96 цілей - фото 1
Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Безпілотники запускалися з районів Курська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

ППО знищила 95 безпілотників і три "Бандеролі"

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 92 ворожі БпЛА різних типів та три баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Читайте також:

Водночас зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 22 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на двох місцях.

Російська ракета не досягла цілі внаслідок активної протидії української ППО. Наразі встановлюється інформація щодо можливого місця її падіння.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше колишній командувач логістики Повітряних сил ЗСУ отримав нову підозру у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн. За даними слідства, у 2020–2025 роках на його родичів та близьких оформили квартири, будинки, автомобілі, земельні ділянки й інше майно, хоча законних джерел для таких придбань правоохоронці не встановили.

Також Новини.LIVE писали про попередню масовану атаку російських безпілотників, під час якої Сили оборони знешкодили 114 із 147 запущених дронів. Водночас внаслідок атаки були зафіксовані влучання ударних БпЛА на 15 локаціях та падіння уламків збитих цілей у чотирьох місцях.

ППО Повітряні Сили ЗСУ атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації