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Главная Новости дня Игнат: РФ запускает дроны из разных точек оккупированных территорий

Игнат: РФ запускает дроны из разных точек оккупированных территорий

Ua ru
24 сентября 2026 20:27
Эксклюзив
Игнат рассказал о запусках дронов и ракет с оккупированных территорий
Юрий Игнат. Фото: УП

Россия использует временно оккупированные территории для запуска беспилотников и ракет по территории, контролируемой Украиной. При этом места запуска БПЛА могут меняться, поскольку для них нет постоянных стационарных баз.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Новини.LIVE.

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Игнат объяснил тактику российских атак с использованием дронов

По его словам, украинские военные анализируют удары противника, в частности маршруты полёта и места, откуда осуществляются запуски. На основе этих данных средства противовоздушной обороны размещаются в соответствии с типичными угрозами и возможными маршрутами движения целей.

"Карта Украины сейчас выглядит небольшой, но это огромная территория, огромная страна. А средства имеют ограниченный радиус как радиолокационного обнаружения, так и сбивания", — отметил Игнат.

Он пояснил, что из-за этого украинские силы определяют определенные рубежи обороны на севере, востоке, в центре и на западе страны, чтобы максимально затруднить атаки и перехватить как можно больше дронов и ракет.

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Отдельно Игнат рассказал об особенностях запусков беспилотников. По его словам, для БПЛА нет стационарных баз, с которых их постоянно запускают.

"Для БПЛА, будь то реактивные или обычные, нет каких-либо стационарных баз запуска. Это — приехал, соответственно, на точку запуска, запустил", — сказал представитель Воздушных Сил.

Он также отметил, что подобная тактика применяется и в отношении ракетных комплексов "Искандер". Для выявления и противодействия таким запускам украинские военные постоянно анализируют информацию о местах запусков и маршрутах полёта. По словам Игната, вопрос уничтожения мобильных пусковых средств требует соответствующей разведывательной работы и взаимодействия различных структур.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия во время предстоящих воздушных атак может менять соотношение между обычными и реактивными беспилотниками. Юрий Игнат привёл возможный сценарий, при котором из сотни дронов 80 могут быть реактивными, а 20 — с обычными двигателями.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно украинская ПВО во время ночной атаки РФ перехватила около 60% баллистических целей. Среди сбитых ракет были "Циркон", "Искандер-М", KN-23 и С-400, а всего Россия запустила 288 дронов, после семи утра — еще 104 беспилотника.

дроны война в Украине Юрий Игнат Воздушные Силы ВСУ баллистические ракеты атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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