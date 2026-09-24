Ігнат розповів про запуски дронів і ракет з окупованих територій

Юрій Ігнат. Фото: УП

Росія використовує тимчасово окуповані території для запуску безпілотників і ракет по підконтрольній Україні території. Водночас місця запуску БПЛА можуть змінюватися, оскільки для них немає постійних стаціонарних баз.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Новини.LIVE.

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Ігнат пояснив тактику російських атак дронами

За його словами, українські військові аналізують удари противника, зокрема маршрути польоту та місця, звідки здійснюються запуски. На основі цих даних засоби протиповітряної оборони розміщують відповідно до типових загроз і можливих маршрутів руху цілей.

"Карта України, маленька зараз виглядає, це величезна територія, величезна країна. А засоби мають обмежений радіус як радіолокаційного виявлення, так і збиття", — зазначив Ігнат.

Він пояснив, що через це українські сили визначають певні рубежі оборони на півночі, сході, в центрі та на заході країни, щоб максимально ускладнити атаки та перехопити якомога більше дронів і ракет.

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Окремо Ігнат розповів про особливості запусків безпілотників. За його словами, для БПЛА немає стаціонарних баз, з яких їх постійно запускають.

"Для БПЛА, реактивних чи звичайних БПЛА, немає якихось стаціонарних баз пусків. Це — приїхав, відповідно, на точку пуску, запустив", — сказав представник Повітряних Сил.

Він також зазначив, що подібна тактика застосовується і щодо ракетних комплексів "Іскандер". Для виявлення та протидії таким пускам українські військові постійно аналізують інформацію про місця запусків і маршрути польоту. За словами Ігната, питання знищення мобільних пускових засобів потребує відповідної розвідувальної роботи та взаємодії різних структур.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія під час майбутніх повітряних атак може змінювати співвідношення між звичайними та реактивними безпілотниками. Юрій Ігнат навів можливий сценарій, за якого з сотні дронів 80 можуть бути реактивними, а 20 — зі звичайними двигунами.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно українська ППО під час нічної атаки РФ перехопила близько 60% балістичних цілей. Серед збитих ракет були "Циркон", "Іскандер-М", KN-23 та С-400, а загалом Росія запустила 288 дронів, після сьомої ранку — ще 104 безпілотники.