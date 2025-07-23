Падение самолета Mirage-2000 - в Воздушных силах прокомментировали

Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в среду, 23 июля, прокомментировал авиакатастрофу истребителя Mirage-2000. Вчера он упал, пилот успел катапультироваться.

Об этом Игнат сообщил в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Авиакатастрофа Mirage-2000

По словам Игната, пилот Mirage-2000 грамотно сработал во время кризисной ситуации.

Реклама

"Самолет спасти уже было невозможно, но летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, как можно дальше от населенного пункта!", — отметил он.

Представитель Воздушных сил призвал СМИ и профильных экспертов не прибегать к преждевременным выводам.

Реклама

Он отметил, что с техникой в небе такое случается, подобные ситуации не являются редкостью в мировой практике, а причины выясняются.

Скриншот поста Игната

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили, что истребитель Mirage-2000 разбился во время выполнения задания.

В марте президент Владимир Зеленский заявил, что планируется увеличение количества самолетов Mirage-2000, поскольку они хорошо показали себя в Украине.