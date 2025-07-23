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Главная Новости дня Игнат прокомментировал падение самолета Mirage-2000

Игнат прокомментировал падение самолета Mirage-2000

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Дата публикации 23 июля 2025 11:05
Падение самолета Mirage-2000 - в Воздушных силах прокомментировали
Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в среду, 23 июля, прокомментировал авиакатастрофу истребителя Mirage-2000. Вчера он упал, пилот успел катапультироваться.

Об этом Игнат сообщил в Facebook.

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По словам Игната, пилот Mirage-2000 грамотно сработал во время кризисной ситуации.

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"Самолет спасти уже было невозможно, но летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, как можно дальше от населенного пункта!", — отметил он.

Представитель Воздушных сил призвал СМИ и профильных экспертов не прибегать к преждевременным выводам.

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Он отметил, что с техникой в небе такое случается, подобные ситуации не являются редкостью в мировой практике, а причины выясняются.

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Скриншот поста Игната

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили, что истребитель Mirage-2000 разбился во время выполнения задания.

В марте президент Владимир Зеленский заявил, что планируется увеличение количества самолетов Mirage-2000, поскольку они хорошо показали себя в Украине.

авиакатастрофа истребитель война в Украине Юрий Игнат Воздушные Силы ВСУ Mirage 2000
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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