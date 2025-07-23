Падіння літака Mirage-2000 — у Повітряних силах прокоментували

Ігнат прокоментував падіння літака Mirage-2000
Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у середу, 23 липня, прокоментував авіакатастрофу винищувача Mirage-2000. Вчора він упав, пілот встиг катапультуватися.
Про це Ігнат повідомив у Facebook.
Авіакатастрофа Mirage-2000
За словами Ігната, пілот Mirage-2000 грамотно спрацював під час кризової ситуації.
"Літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, якомога далі від населеного пункту!", — зазначив він.
Представник Повітряних сил закликав ЗМІ та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків.
Він зауважив, що технікою у небі таке трапляється, події ситуації не є рідкістю у світовій практиці, а причини з’ясують.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що винищувач Mirage-2000 розбився під час виконання завдання.
У березні президент Володимир Зеленський заявив, що планується збільшення кількості літаків Mirage-2000, оскільки вони показали в Україні.
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