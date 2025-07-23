Падіння літака Mirage-2000 — у Повітряних силах прокоментували

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у середу, 23 липня, прокоментував авіакатастрофу винищувача Mirage-2000. Вчора він упав, пілот встиг катапультуватися.

Про це Ігнат повідомив у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Авіакатастрофа Mirage-2000

За словами Ігната, пілот Mirage-2000 грамотно спрацював під час кризової ситуації.

"Літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, якомога далі від населеного пункту!", — зазначив він.

Представник Повітряних сил закликав ЗМІ та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків.

Він зауважив, що технікою у небі таке трапляється, події ситуації не є рідкістю у світовій практиці, а причини з’ясують.

Скриншот допису Ігната

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що винищувач Mirage-2000 розбився під час виконання завдання.

У березні президент Володимир Зеленський заявив, що планується збільшення кількості літаків Mirage-2000, оскільки вони показали в Україні.