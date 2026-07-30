Игнат: после ночной атаки пока нет данных о восьми российских ракетах

Начальник управления по связям с общественностью ВС ВСУ Юрий Игнат. Фото: ТСН

Иванна Чайка редактор политических новостей

После массированной ночной атаки России судьба восьми запущенных ракет остается неизвестной. На данный момент нет подтверждений их попаданий или нанесенного ущерба, поэтому они считаются потерянными без вести. В то же время украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство крылатых ракет, а также одну баллистическую цель.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Ранок.LIVE.

ПВО сбила большинство крылатых ракет, но судьба ещё восьми уточняется

По словам Игната, информация о восьми ракетах пока уточняется. Он отметил, что на данный момент нет сведений об их попаданиях или разрушениях, которые они могли бы вызвать.

"У нас есть эти восемь ракет, информация о которых уточняется, так как нет данных о прилетах или разрушениях. Они пока считаются утраченными по местоположению. Если будут найдены обломки или воронки, возможно, они упали в полях. Информация еще уточняется", — сказал Игнат.

Он также сообщил, что во время ночной атаки силы ПВО сбили одну баллистическую ракету и 54 из 61 крылатой ракеты.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что важную роль в отражении воздушного удара сыграли украинские пилоты истребителей F-16.

"Одна баллистическая ракета сбита. Ну и 54 крылатые ракеты из 61 — сбиты. Прежде всего, большая заслуга пилотов F-16", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского, ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет и около 280 ударных дронов. По его словам, украинские силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, однако есть попадания и пострадавшие. Глава государства поблагодарил защитников неба и призвал партнеров и в дальнейшем усиливать украинскую противовоздушную оборону.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате российского ракетного удара вблизи Кривого Рога погибла целая семья. Жертвами атаки стали родители и их ребенок, которые находились в собственном доме во время обстрела. Кроме того, зафиксированы попадания в Киеве и Львове.