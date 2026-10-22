Начальник управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

В ночь на 22 октября РФ в очередной раз нанесла по Украине несколько волн ракетных ударов. При этом стало известно, что украинская сторона ночью получала предупреждения от стран-союзниц об угрозе применения баллистического оружия.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Атака РФ на Украину в ночь на 22 октября

Юрий Игнат ответил корреспондентке Новини.LIVE о поступлении предупреждения о баллистических ракетах от партнеров в ночь на 22 октября:

"Сегодня ночью поступали сообщения об угрозе применения баллистического вооружения. Вы видели, что сегодня ночью фактически в три-четыре волны на нас наносились удар", — сказал он.

Российские войска наносили удары несколькими волнами, которые начались около 22:00, а следующие произошли в полночь, в 02:00 и 03:00. Удары продолжались примерно до 03:30. Более того, в течение дня специалисты зафиксировали еще две ракеты, которые двигались по баллистической траектории.

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Он отметил, что пока неясно, какой именно тип вооружения применялся; этим вопросом занимаются специалисты, которые изучат обломки ракет.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ также напомнил о предыдущих случаях, когда разведданные от стран-союзниц поступали с опозданием. Этот вопрос, по его словам, поднимался и Президентом Украины. По мнению Игната, это могли быть технические причины.

Он назвал такие баллистические атаки терроризмом против гражданского населения и напомнил о высоком риске травм и гибели от вражеского оружия.

"Это не что иное, как терроризм против граждан, потому что действительно разлет шрапнели, разлет осколков может привести к серьезным травмам, увечьям и даже гибели людей. Поэтому такие атаки, которые проводит сейчас Путин в эти важные дни с целью оказания давления, очевидно, на Украину и мир, ну, собственно, ничем иным, как терроризмом, не назовешь", — подчеркнул он.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ на Украину в ночь на 22 октября. Он назвал это тремя волнами ударов баллистического оружия со стороны "гуманистов" России.

Новини.LIVE сообщали, что украинские власти получили новые разведданные, согласно которым российские войска собираются атаковать Украину в ближайшие недели. Государству уже известны "приоритетные цели" РФ.