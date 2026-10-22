Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

У ніч проти 22 жовтня РФ вкотре атакувала Україну кількома хвилями балістичних ракет. Водночас стало відомо, що українська сторона вночі отримувала попередження про загрозу застосування балістичного озброєння від країн-союзників.

Про це в ефірі "День.LIVE" повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Атака РФ на Україну в ніч проти 22 жовтня

Юрій Ігнат відповів кореспондентці Новини.LIVE про надходження попередження балістики від партнерів в ніч проти 22 жовтня:

"Сьогодні ж вночі були повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння. Ви бачили, що сьогодні вночі фактично в три-чотири хвилі атакувалися", — сказав він.

Російські війська здійснювали атаки кількома хвилями, які розпочалися близько 22:00, а наступні відбулися опівночі, о 02:00 та 03:00. Удари тривали приблизно до 03:30. Ба більше, протягом дня фахівці зафіксували ще дві ракети, які рухалися балістичною траєкторією.

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Він зазначив, що поки незрозуміло який саме тип озброєння застосовувався, цим питанням займаються спеціалісти, які дослідять це по уламках ракет.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ також нагадав про попередні випадки, коли розвіддані від країн-союзниць надходили із запізненням. Це питання, за його словами, порушувалось і Президентом України. На думку Ігната, це могли були технічні причини.

Він назвав такі балістичні атаки тероризмом проти цивільного населення та нагадав про великий ризик травмувань та загибелі від ворожого озброєння.

"Це не що інше, як тероризм проти громадян, тому що дійсно розліт шрапнелі, розліт осколків може спричинити серйозні травмування, пошкодження і навіть вбивство людей. Тому такі атаки, які проводить зараз Путін, в ці важливі сьогодні дні з метою тиску, вочевидь, на Україну та світ, ну власне нічого не назвеш інакшим як тероризмом", — наголосив він.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ на Україну в ніч проти 22 жовтня. Він назвав це трьома хвилями ударів балістичного озброєння від "гуманістів" Росії.

Новини.LIVE інформували, що українська влада отримала нові розвіддані, згідно з якими, російські війська збираються атакувати Україну найближчими тижнями. Державі вже відомі "пріоритетні цілі" РФ.