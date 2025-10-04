Атака РФ на вокзал в Шостке 4 октября — реакция европейских лидеров

Последствия российской атаки на вокзал в Шостке. Фото: Укрзализныця

Европейские лидеры в субботу, 4 октября, отреагировали на российский удар по вокзалу в Шостке Сумской области. Они подчеркнули необходимость давления на Россию.

Новини.LIVE собрали последние заявления европейских лидеров.

Что говорит президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз солидарен с Украиной, народ которой страдает от российской агрессии.

"Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала в Шостке подчеркивают безрассудную и постоянную готовность России наносить удары по гражданскому населению", — отметила она.

По ее словам, ЕС и глобальные партнеры должны продолжать давление на Россию, пока Кремль не согласится на справедливый мир.

Пост Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Реакция главы МИД Эстонии

Маргус Цахкна отметил, что удар российских оккупантов направлен против пассажиров и железнодорожников. По его словам, это умышленное военное преступление.

"Это часть более широкой тенденции: от ударов по газовым объектам Украины до отключения Запорожья от электроэнергии и даже атаки на Чернобыль. Намеренно атакуются жизни и дома людей, гражданская инфраструктура, энергетика, железные дороги", — подчеркнул Цахкна.

Министр говорит, что мир должен действовать. Речь идет о более жестких санкциях ЕС, прекращении зависимости от российских энергоносителей и полной ответственности РФ за преступления.

Пост Цахкна. Фото: скриншот

Заявление главы МИД Чехии

Ян Липавский отметил, что Россия продолжает показывать миру свое истинное лицо.

"Нападение на поезд, следовавший из Шостки в Киев, является еще одним доказательством ее варварства и государственного терроризма, организованного Кремлем. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими", — добавил он.

Пост Липавского. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Шостке погиб 71-летний мужчина.

А премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что из-за российской атаки пострадали по меньшей мере 30 человек.