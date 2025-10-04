Відео
Європейські лідери відреагували на обстріл вокзалу в Шостці

Європейські лідери відреагували на обстріл вокзалу в Шостці

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 17:15
Атака РФ на вокзал у Шостці 4 жовтня — реакція європейських лідерів
Наслідки російської атаки на вокзал у Шостці. Фото: Укрзалізниця

Європейські лідери у суботу, 4 жовтня, відреагували на російський удар по вокзалу в Шостці Сумської області. Вони наголосили на необхідності тиску на Росію.

Новини.LIVE зібрали останні заяви європейських лідерів.

Що каже президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз солідарний з Україною, народ якої страждає від російської агресії.

"Шокуючі кадри з залізничного вокзалу в Шостці підкреслюють безрозсудну і постійну готовність Росії завдавати ударів по цивільному населенню", — зазначила вона.

За її словами, ЄС та глобальні партнери повинні продовжувати тиск на Росію, доки Кремль не погодиться на справедливий мир.

null
Допис Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Реакція глави МЗС Естонії

Маргус Цахкна зауважив, що удар російських окупантів спрямований проти пасажирів та залізничників. За його словами, це навмисний воєнний злочин.

"Це частина більш широкої тенденції: від ударів по газових об'єктах України до відключення Запоріжжя від електроенергії і навіть атаки на Чорнобиль.  Навмисно атакуються життя і будинки людей, цивільна інфраструктура, енергетика, залізниці", — наголосив Цахкна.

Міністр каже, що світ повинен діяти. Йдеться про жорсткіші санкції ЄС, припинення залежності від російських енергоносіїв та повна відповідальність РФ за злочини.

null
Допис Цахкна. Фото: скриншот

Заява глави МЗС Чехії

Ян Ліпавський наголосив, що Росія продовжує показувати світові своє справжнє обличчя.

"Напад на поїзд, що прямував із Шостки до Києва, є ще одним доказом її варварства та державного тероризму, організованого Кремлем. Мої думки з усіма постраждалими та їхніми близькими", — додав він.

null
Допис Ліпавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Шостці загинув 71-річний чоловік.

А премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що через російську атаку постраждали щонайменше 30 людей.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
