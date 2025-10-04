Атака РФ на вокзал у Шостці 4 жовтня — реакція європейських лідерів

Європейські лідери відреагували на обстріл вокзалу в Шостці
Європейські лідери у суботу, 4 жовтня, відреагували на російський удар по вокзалу в Шостці Сумської області. Вони наголосили на необхідності тиску на Росію.
Новини.LIVE зібрали останні заяви європейських лідерів.
Що каже президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз солідарний з Україною, народ якої страждає від російської агресії.
"Шокуючі кадри з залізничного вокзалу в Шостці підкреслюють безрозсудну і постійну готовність Росії завдавати ударів по цивільному населенню", — зазначила вона.
За її словами, ЄС та глобальні партнери повинні продовжувати тиск на Росію, доки Кремль не погодиться на справедливий мир.
Реакція глави МЗС Естонії
Маргус Цахкна зауважив, що удар російських окупантів спрямований проти пасажирів та залізничників. За його словами, це навмисний воєнний злочин.
"Це частина більш широкої тенденції: від ударів по газових об'єктах України до відключення Запоріжжя від електроенергії і навіть атаки на Чорнобиль. Навмисно атакуються життя і будинки людей, цивільна інфраструктура, енергетика, залізниці", — наголосив Цахкна.
Міністр каже, що світ повинен діяти. Йдеться про жорсткіші санкції ЄС, припинення залежності від російських енергоносіїв та повна відповідальність РФ за злочини.
Заява глави МЗС Чехії
Ян Ліпавський наголосив, що Росія продовжує показувати світові своє справжнє обличчя.
"Напад на поїзд, що прямував із Шостки до Києва, є ще одним доказом її варварства та державного тероризму, організованого Кремлем. Мої думки з усіма постраждалими та їхніми близькими", — додав він.
Нагадаємо, внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Шостці загинув 71-річний чоловік.
А премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що через російську атаку постраждали щонайменше 30 людей.
