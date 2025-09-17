Видео
Главная Новости дня Европа откажется — Мецола сделала заявление о газе и нефти РФ

Европа откажется — Мецола сделала заявление о газе и нефти РФ

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 18:56
Европа откажется от газа и нефти РФ — заявление Мецолы
Глава Европарламента Роберта Мецола. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европа планирует полностью отказаться от российских нефти и газа. Страны уже ищут надежных и безопасных партнеров.

Об этом заявила глава Европарламента Роберта Мецола на брифинге в Киеве, 17 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Откажется ли Европа от газа и нефти РФ

Глава Европарламента заявила, что сейчас европейские страны ищут надежных и безопасных партнеров для решения этого вопроса.

"Мы приближаемся к тому, чтобы воплотить это в жизнь, чтобы полностью отойти от российских нефти и газа, найти надежных и безопасных партнеров, и мы также бьем по российскому теневому флоту. Вот как мы можем приблизиться к миру, миру, который мы все хотим увидеть и ради которого мы все так тяжело работаем", — сказала Мецола.

Также она добавила, что давление на РФ продолжится, в частности, санкции против теневого флота РФ.

"Мы сейчас работаем над 19-м санкционным пакетом. Переговоры продолжаются, мы будем наращивать нашу гуманитарную, военную и экономическую поддержку для Украины. Мы усилим наше сотрудничество с международными партнерами и будем инвестировать в собственное производство оружия", — подчеркнула председатель Европарламента.

Напомним, ранее Дональд Трамп требовал от стран НАТО полностью отказаться от российской нефти для того, чтобы США ввели санкции против РФ.

Также мы писали, что РФ потеряла 40% переработки на Киришском НПЗ. "Киришинафтооргсинтез" был атакован украинскими беспилотниками в минувшие выходные.

санкции против России Европа нефть газ Россия Роберта Метсола
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
