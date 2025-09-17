Відео
Головна Новини дня Європа відмовиться — Мецола зробила заяву про газ і нафту РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 18:56
Європа відмовиться від газу і нафти РФ — заява Мецоли
Голова Європарламенту Роберта Мецола. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європа планує повністю відмовитися від російських нафти та газу. Країни вже шукають надійних та безпечних партнерів.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола на брифінгу в Києві, 17 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE. 

Читайте також:

Чи відмовиться Європа від газу і нафти РФ

Голова Європарламенту заявила, що зараз європейські країни шукають надійних та безпечних партнерів для розв'язання цього питання. 

"Ми наближаємося до того, щоби втілити це в життя, щоби цілковито відійти від російських нафти та газу, знайти надійних та безпечних партнерів, і ми також б'ємо по російському тіньовому флоту. Ось як ми можемо наблизитися до миру, миру, який ми всі хочемо побачити і заради якого ми всі так важко працюємо", — сказала Мецола. 

Також вона додала, що тиск на РФ продовжиться, зокрема санкції проти тіньового флоту РФ.

"Ми зараз працюємо над 19-м санкційним пакетом. Переговори продовжуються, ми будемо нарощувати нашу гуманітарну, військову та економічну підтримку для України. Ми посилимо нашу співпрацю з міжнародними партнерами та будемо інвестувати у власне виробництво зброї", — підкреслила голова Європарламенту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп вимагав від країн НАТО повністю відмовитися від російської нафти для того, щоб США запровадили санкції проти РФ. 

Також ми писали, що РФ втратила 40% переробки на Кіришському НПЗ. "Кірішинафтооргсинтез" був атакований українськими безпілотниками минулими вихідними.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
