Європа відмовиться від газу і нафти РФ — заява Мецоли

Голова Європарламенту Роберта Мецола. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європа планує повністю відмовитися від російських нафти та газу. Країни вже шукають надійних та безпечних партнерів.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола на брифінгу в Києві, 17 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Чи відмовиться Європа від газу і нафти РФ

Голова Європарламенту заявила, що зараз європейські країни шукають надійних та безпечних партнерів для розв'язання цього питання.

"Ми наближаємося до того, щоби втілити це в життя, щоби цілковито відійти від російських нафти та газу, знайти надійних та безпечних партнерів, і ми також б'ємо по російському тіньовому флоту. Ось як ми можемо наблизитися до миру, миру, який ми всі хочемо побачити і заради якого ми всі так важко працюємо", — сказала Мецола.

Також вона додала, що тиск на РФ продовжиться, зокрема санкції проти тіньового флоту РФ.

"Ми зараз працюємо над 19-м санкційним пакетом. Переговори продовжуються, ми будемо нарощувати нашу гуманітарну, військову та економічну підтримку для України. Ми посилимо нашу співпрацю з міжнародними партнерами та будемо інвестувати у власне виробництво зброї", — підкреслила голова Європарламенту.

