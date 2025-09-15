Відео
Головна Новини дня РФ втратила 40% переробки на Кіришському НПЗ — Reuters

РФ втратила 40% переробки на Кіришському НПЗ — Reuters

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 23:41
Росія втратила 40% переробки на Кіришському НПЗ після удару ЗСУ
Вибух на НПЗ. Фото ілюстративне: RBC-Ukraine

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії у Кіришах зазнав серйозних пошкоджень після атаки українського дрона. Пожежа змусила зупинити ключовий переробний блок, що забезпечує майже 40% потужностей підприємства.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Читайте також:

Зупинка роботи ключового блоку НПЗ у Кіришах

Один із найбільших НПЗ РФ, "Кірішинафтооргсинтез", був атакований українськими безпілотниками минулими вихідними. Пожежа, що виникла після падіння уламків, змусила зупинити один із головних підрозділів заводу. 

Два джерела Reuters уточнили, що піч і частина обладнання пошкоджені, а ремонт може тривати близько місяця. 
Цей агрегат забезпечував майже 40% загальної переробної потужності заводу, яка становить близько 20 мільйонів метричних тонн на рік, або 400 000 барелів на день.

Щоб мінімізувати втрати, підприємство збільшить обсяги роботи інших ділянок на 20%, що, як пише Reuters, дозволить зберегти близько 75% номінальної потужності. У 2024 році НПЗ переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становить 6,6% загального російського обсягу, виробивши бензин, дизель, мазут і бітум.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 вересня українські дрони-камікадзе атакували нафтопереробний завод "Башнафта-Новойл" у російській Уфі. 

Раніше ми також інформували, що в ніч проти 8 вересня у Красноармєйському районі Саратовської області Росії стався вибух на магістральному нафтопроводі

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
