РФ потеряла 40% переработки на Киришском НПЗ — Reuters

РФ потеряла 40% переработки на Киришском НПЗ — Reuters

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 23:41
Россия потеряла 40% переработки на Киришском НПЗ после удара ВСУ
Взрыв на НПЗ. Фото иллюстративное: RBC-Ukraine

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Киришах получил серьезные повреждения после атаки украинского дрона. Пожар заставил остановить ключевой перерабатывающий блок, обеспечивающий почти 40% мощностей предприятия.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Остановка работы ключевого блока НПЗ в Киришах

Один из крупнейших НПЗ РФ, "Киришинафтооргсинтез", был атакован украинскими беспилотниками в минувшие выходные. Пожар, возникший после падения обломков, заставил остановить одно из главных подразделений завода.

Два источника Reuters уточнили, что печь и часть оборудования повреждены, а ремонт может занять около месяца.
Этот агрегат обеспечивал почти 40% общей перерабатывающей мощности завода, которая составляет около 20 миллионов метрических тонн в год, или 400 000 баррелей в день.

Чтобы минимизировать потери, предприятие увеличит объемы работы других участков на 20%, что, как пишет Reuters, позволит сохранить около 75% номинальной мощности. В 2024 году НПЗ переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составляет 6,6% общего российского объема, произведя бензин, дизель, мазут и битум.

Напомним, что в ночь на 12 сентября украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-Новойл" в российской Уфе.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 8 сентября в Красноармейском районе Саратовской области России произошел взрыв на магистральном нефтепроводе.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
