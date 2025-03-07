Польша и Европа обещает предоставить Украине козыри для переговоров

Заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевский. Фото: wyborcza.pl

Европа будут оставаться на стороне Украины, поддерживая ее в борьбе за справедливость и независимость. Также партнеры планируют помогать во время мирных переговоров с РФ.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский во время Форума "Роль Польши в оборонительной войне Украины против Москвы", передают Новини.LIVE.

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Главной целью помощи является обеспечение того, чтобы Украина имела все необходимые "козыри" в руках в любых переговорах, особенно с теми, кто будет пытаться навязать стране неприемлемый порядок.

Залевский подчеркнул, что Польша и Европа должны присутствовать за столом переговоров, однако предостерег от возможных соглашений, которые могут привести к потере независимости Украины. Важно, чтобы будущие договоренности не стали основой для попытки возвращения страны под влияние Российской Федерации.

Также он упомянул Минские соглашения, отметив их негативные последствия для Украины, что подчеркивает важность продолжения поддержки Киева со стороны международного сообщества.

Напомним, что Польша вскоре передаст Украине новый пакет помощи и усилит военное сотрудничество.

Кроме того, Европейский союз согласовал передачу пакета помощи Украине на 15 млрд евро.