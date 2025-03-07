Польща та Європа обіцяє надати Україні козирі для переговорів

Заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський. Фото: wyborcza.pl

Європа залишатимуться на стороні України, підтримуючи її у боротьбі за справедливість та незалежність. Також партнери планують допомагати під час мирних переговорів із РФ.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський під час Форуму "Роль Польщі в оборонній війні України проти Москви", передають Новини.LIVE.

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Головною метою допомоги є забезпечення того, щоб Україна мала всі необхідні "козирі" в руках у будь-яких перемовинах, особливо з тими, хто намагатиметься нав’язати країні неприйнятний порядок.

Залевський підкреслив, що Польща та Європа повинні бути присутніми за столом переговорів, однак застеріг від можливих угод, які можуть призвести до втрати незалежності України. Важливо, щоб майбутні домовленості не стали підґрунтям для спроби повернення країни під вплив Російської Федерації.

Також він згадав Мінські угоди, зазначивши їхні негативні наслідки для України, що підкреслює важливість продовження підтримки Києва з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, що Польща незабаром передасть Україні новий пакет допомоги та посилить військову співпрацю.

Крім того, Європейський союз погодив передачу пакета допомоги Україні на 15 млрд євро.