В 2025 году Украина получила рекордную помощь от ЕС в 2025 году

ЕС с начала 2025 года уже превысил прошлогоднюю помощь Украине
Европейские государства уже выделили на поддержку украинской обороны более 23 миллиардов евро с начала 2025 года. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, нынешняя помощь превышает прошлогодние объемы.
Об этом Кая Каллас высказалась во время выступления перед журналистами в Брюсселе, где проходит встреча "Рамштайн", пишет Reuters.
Европейский союз уже с начала 2025 года превысил сумму помощи, которую предоставляли в течение 2024 года
"Сумма уже превышает показатель прошлого года", — подчеркнула Каллас.
Чиновница также отметила, что речь идет исключительно о военной поддержке, а не об общей помощи Украине.
Ожидается, что часть этих средств будет направлена на закупку боеприпасов, средств противовоздушной обороны, дронов, а также на поддержку украинского оборонно-промышленного сектора.
Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Европейский союз выделит Украине 1 миллиард евро из замороженных российских активов.
Также стало известно, что Британия и Норвегия готовят масштабный пакет помощи Украине для закупки дронов.
Германия также объявила о передаче военного пакета помощи для ВСУ — известно, что туда войдет и в каких количествах.
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