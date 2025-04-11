У 2025 році Україна отримала рекордну допомогу від ЄС

Денис Шмигаль і Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейські держави вже виділили на підтримку української оборони понад 23 мільярди євро з початку 2025 року. За словами голови дипломатії ЄС Каї Каллас, цьогорічна допомога перевищує торішні обсяги.

Про це Кая Каллас висловилась під час виступу перед журналістами у Брюсселі, де проходить зустріч "Рамштайн", пише Reuters.

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"Сума вже перевищує показник минулого року", — наголосила Каллас.

Посадовиця також зазначила, що йдеться виключно про військову підтримку, а не про загальну допомогу Україні.

Очікується, що частина цих коштів буде спрямована на закупівлю боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, дронів, а також на підтримку українського оборонно-промислового сектору.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Європейський союз виділить Україні 1 мільярд євро із заморожених російських активів.

Також стало відомо, що Британія і Норвегія готують масштабний пакет допомоги Україні для закупівлі дронів.

Німеччина також оголосила про передачу військового пакета допомоги для ЗСУ — відомо, що туди увійде та в яких кількостях.