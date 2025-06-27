Дональд Туск подытожил председательство Польши в Совете ЕС

ЕС впервые выделяет большие средства на оборону — Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Европейского союза в Брюсселе подвел итоги завершения председательства Польши в Совете ЕС, которое официально подходит к концу 1 июля. По его словам, страна достигла ряда стратегически важных целей, которые ранее были лишь мечтами Варшавы, но теперь стали частью общеевропейской политики.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Туск положительно оценил результат от председательства Польши в Совете ЕС
"Завершая польское председательство в Совете ЕС, я с удовольствием могу сказать, что давние польские мечты стали европейской реальностью", — заявил Туск.
Среди ключевых достижений польского председательства он назвал принятие новых санкций против России и совместные шаги в сфере безопасности. В частности, была поддержана инициатива НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП в ответ на вызовы, которые представляют Россия и международный терроризм.
"Это впервые, когда Европа решила выделить большие средства на свою оборону", - подчеркнул глава польского правительства.
Туск также отметил, что растет единство между Европой и США в вопросах политических санкций и поддержки Украины.
"Более реальной стала возможность солидарных действий Европы и США, когда речь идет о политических санкциях против России и поддержку для Украины".
Премьер убежден, что Европа находится на пути масштабных трансформаций.
"Мы на самом деле начали корректировать этот европейский парадигм. И наша работа — взять курс на продолжение этого смелого изменения в последующие месяцы и годы", — заявил он.
Отдельно Туск с радостью сообщил о продлении действующих санкций и анонсировал дальнейшие шаги:"С большим удовольствием я принял новость о продлении санкций против России. Впереди еще решение о 18-м пакете дополнительных санкций".
Напомним, на саммите Евросовета выступал и президент Владимир Зеленский.
Тем временем президент США Дональд Трамп прокомментировал, доволен ли результатами саммита НАТО.
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