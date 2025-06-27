Дональд Туск подытожил председательство Польши в Совете ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Yves Herman

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Европейского союза в Брюсселе подвел итоги завершения председательства Польши в Совете ЕС, которое официально подходит к концу 1 июля. По его словам, страна достигла ряда стратегически важных целей, которые ранее были лишь мечтами Варшавы, но теперь стали частью общеевропейской политики.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Завершая польское председательство в Совете ЕС, я с удовольствием могу сказать, что давние польские мечты стали европейской реальностью", — заявил Туск.

Среди ключевых достижений польского председательства он назвал принятие новых санкций против России и совместные шаги в сфере безопасности. В частности, была поддержана инициатива НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП в ответ на вызовы, которые представляют Россия и международный терроризм.

"Это впервые, когда Европа решила выделить большие средства на свою оборону", - подчеркнул глава польского правительства.

Туск также отметил, что растет единство между Европой и США в вопросах политических санкций и поддержки Украины.

"Более реальной стала возможность солидарных действий Европы и США, когда речь идет о политических санкциях против России и поддержку для Украины".

Премьер убежден, что Европа находится на пути масштабных трансформаций.

"Мы на самом деле начали корректировать этот европейский парадигм. И наша работа — взять курс на продолжение этого смелого изменения в последующие месяцы и годы", — заявил он.

Отдельно Туск с радостью сообщил о продлении действующих санкций и анонсировал дальнейшие шаги:"С большим удовольствием я принял новость о продлении санкций против России. Впереди еще решение о 18-м пакете дополнительных санкций".

Напомним, на саммите Евросовета выступал и президент Владимир Зеленский.

Тем временем президент США Дональд Трамп прокомментировал, доволен ли результатами саммита НАТО.