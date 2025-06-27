Дональд Туск підсумував головування Польщі в Раді ЄС

ЄС вперше виділяє великі кошти на оборону — Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті Європейського союзу у Брюсселі підбив підсумки завершення головування Польщі в Раді ЄС, яке офіційно добігає кінця 1 липня. За його словами, країна досягла низки стратегічно важливих цілей, які раніше були лише мріями Варшави, але тепер стали частиною загальноєвропейської політики.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Туск позитивно оцінив результат від головування Польщі в Раді ЄС
"Завершуючи польське головування в Раді ЄС, я з задоволенням можу сказати, що давні польські мрії стали європейською реальністю", — заявив Туск.
Серед ключових досягнень польського головування він назвав ухвалення нових санкцій проти Росії та спільні кроки у сфері безпеки. Зокрема, було підтримано ініціативу НАТО щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП у відповідь на виклики, які становлять Росія та міжнародний тероризм.
"Це вперше, коли Європа вирішила виділити великі кошти на свою оборону", — наголосив глава польського уряду.
Туск також зазначив, що зростає єдність між Європою і США в питаннях політичних санкцій та підтримки України.
"Більш реальною стала можливість солідарних дій Європи та США, коли йдеться про політичні санкції проти Росії і підтримку для України".
Прем’єр переконаний, що Європа перебуває на шляху масштабних трансформацій.
"Ми насправді почали коригувати цей європейський парадигм. І наша робота — взяти курс на продовження цієї сміливої зміни в наступні місяці та роки", — заявив він.
Окремо Туск з радістю повідомив про продовження чинних санкцій і анонсував подальші кроки:"З великим задоволенням я прийняв новину про продовження санкцій проти Росії. Попереду ще рішення про 18-й пакет додаткових санкцій".
Нагадаємо, на саміті Євроради виступав й президент Володимир Зеленський.
Тим часом президент США Дональд Трамп прокоментував, чи задоволений результатами саміту НАТО.
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