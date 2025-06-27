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ЄС вперше виділяє великі кошти на оборону — Туск

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 08:25
Дональд Туск підсумував головування Польщі в Раді ЄС
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Туск позитивно оцінив результат від головування Польщі в Раді ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті Європейського союзу у Брюсселі підбив підсумки завершення головування Польщі в Раді ЄС, яке офіційно добігає кінця 1 липня. За його словами, країна досягла низки стратегічно важливих цілей, які раніше були лише мріями Варшави, але тепер стали частиною загальноєвропейської політики.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

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Туск позитивно оцінив результат від головування Польщі в Раді ЄС

"Завершуючи польське головування в Раді ЄС, я з задоволенням можу сказати, що давні польські мрії стали європейською реальністю", — заявив Туск.

Серед ключових досягнень польського головування він назвав ухвалення нових санкцій проти Росії та спільні кроки у сфері безпеки. Зокрема, було підтримано ініціативу НАТО щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП у відповідь на виклики, які становлять Росія та міжнародний тероризм.

"Це вперше, коли Європа вирішила виділити великі кошти на свою оборону", — наголосив глава польського уряду.

Туск також зазначив, що зростає єдність між Європою і США в питаннях політичних санкцій та підтримки України.

"Більш реальною стала можливість солідарних дій Європи та США, коли йдеться про політичні санкції проти Росії і підтримку для України".

Прем’єр переконаний, що Європа перебуває на шляху масштабних трансформацій.

"Ми насправді почали коригувати цей європейський парадигм. І наша робота — взяти курс на продовження цієї сміливої зміни в наступні місяці та роки", — заявив він.

Окремо Туск з радістю повідомив про продовження чинних санкцій і анонсував подальші кроки:"З великим задоволенням я прийняв новину про продовження санкцій проти Росії. Попереду ще рішення про 18-й пакет додаткових санкцій".

Нагадаємо, на саміті Євроради виступав й президент Володимир Зеленський. 

Тим часом президент США Дональд Трамп прокоментував, чи задоволений результатами саміту НАТО. 

Європейський союз Україна оборонна сфера війна Дональд Туск Брюссель
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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