Главная Новости дня ЕС отложил представление нового пакета санкций против РФ

ЕС отложил представление нового пакета санкций против РФ

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 14:46
Санкции против России — ЕС отложил представление нового пакета
Заседание Совета ЕС. Фото: Copyright European Union

Европейский Союз отложил презентацию 19-го пакета санкций против России, которая должна была быть 17 сентября. Причина связана с давлением на Словакию и Венгрию, чтобы уменьшить их зависимость от нефти РФ.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

19-й пакет санкций против РФ

Дипломат ЕС и представитель национальной власти рассказал, что 19-й пакет санкций против РФ с момента полномасштабного вторжения не будет представлен в среду.

По данным издания, он был исключен из повестки дня, поскольку президент США Дональд Трамп и ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти.

Реакция Офиса президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 19-й пакет санкций ЕС нужно принять немедленно.

"19-й пакет санкций ЕС должен быть принят немедленно, и все решительные меры должны остаться неизменными. Визовые ограничения для россиян? Отлично. Меньше убийц и их семей свободно передвигаются", — написал он.

Напомним, ранее СМИ писали, что Кремль нашел выход, как обойти санкции. Для этого Россия использует бартерную торговлю.

В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики, которая станет сигналом для мира и аргументом в пользу мира.

санкции против России Андрей Ермак Дональд Трамп нефть ЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
