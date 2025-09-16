Відео
ЄС відклав представлення нового пакета санкцій проти РФ — причина

ЄС відклав представлення нового пакета санкцій проти РФ — причина

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 14:46
Санкції проти Росії — ЄС відклав представлення нового пакета
Засідання Ради ЄС. Фото: Copyright European Union

Європейський Союз відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії, яка мала бути 17 вересня. Причина пов'язана з тиском на Словаччину та Угорщину, аби зменшити їхню залежність від нафти РФ.

Про це повідомляє Politico

Читайте також:

19-й пакет санкцій проти РФ

Дипломат ЄС та представник національної влади розповів, що 19-й пакет санкцій проти РФ з моменту повномасштабного вторгнення не буде представлений в середу. 

За даними видання, він був виключений з порядку денного, оскільки президент США Дональд Трамп та ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину, аби зменшити їхню залежність від російської нафти.

Реакція Офісу президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що 19-й пакет санкцій ЄС потрібно прийняти негайно. 

"19-й пакет санкцій ЄС має бути прийнятий негайно, і всі рішучі заходи мають залишитися незмінними. Візові обмеження для росіян? Чудово. Менше вбивць та їхніх сімей вільно пересуваються", — написав він. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Кремль знайшов вихід, як обійти санкції. Для цього Росія використовує бартерну торгівлю. 

Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики, яка стане сигналом для світу та аргументом на користь миру.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
