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ЕС пересмотрит расходы на внешнюю помощь, — Bloomberg

11 февраля 2025 02:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
ЕС пересмотрит свои расходы на зарубежную помощь
Здание Еврокомиссии. Фото иллюстративное: bioworld.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

После того, как Дональд Трамп решил заморозить программы USAID, Евросоюз планирует также пересмотреть свои расходы на зарубежную помощь. Дело в том, что совокупного бюджета ЕС не хватает на все приоритеты.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщило издание Bloomberg.

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Еврокомиссия хочет реорганизовать свою помощь, чтобы сделать ее более целенаправленной для партнеров, обеспечить доступ к стратегическим ресурсам и сократить приток мигрантов.

Если возникнет потребность в выделении большей суммы на оборону, Брюссель будет оказывать помощь тем, "кто разделяет европейские ценности, предоставлять доступ к сырьевым товарам и помогать в сдерживании притока мигрантов".

В 2023 году ЕС выделил на гуманитарные программы почти 96 миллиардов евро, то есть около 99 миллиардов долларов, а США — 72 миллиарда долларов, из которых 40 миллиардов долларов через USAID.

Напомним, Дональд Трамп раскритиковал Агентство США по международному развитию(USAID). По его словам, эта организация тратила средства на "ужасные вещи" и допускала коррупционные схемы.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует поручить миллиардеру Илону Маску проведение проверок в Минобразования и Пентагоне. Американский лидер хочет разоблачить факты злоупотреблений и растраты средств в сферах образования и обороны.

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