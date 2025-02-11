ЕС пересмотрит свои расходы на зарубежную помощь

ЕС пересмотрит расходы на внешнюю помощь, — Bloomberg
После того, как Дональд Трамп решил заморозить программы USAID, Евросоюз планирует также пересмотреть свои расходы на зарубежную помощь. Дело в том, что совокупного бюджета ЕС не хватает на все приоритеты.
Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщило издание Bloomberg.
Почему ЕС будет пересматривать свои расходы
Еврокомиссия хочет реорганизовать свою помощь, чтобы сделать ее более целенаправленной для партнеров, обеспечить доступ к стратегическим ресурсам и сократить приток мигрантов.
Если возникнет потребность в выделении большей суммы на оборону, Брюссель будет оказывать помощь тем, "кто разделяет европейские ценности, предоставлять доступ к сырьевым товарам и помогать в сдерживании притока мигрантов".
В 2023 году ЕС выделил на гуманитарные программы почти 96 миллиардов евро, то есть около 99 миллиардов долларов, а США — 72 миллиарда долларов, из которых 40 миллиардов долларов через USAID.
Напомним, Дональд Трамп раскритиковал Агентство США по международному развитию(USAID). По его словам, эта организация тратила средства на "ужасные вещи" и допускала коррупционные схемы.
Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует поручить миллиардеру Илону Маску проведение проверок в Минобразования и Пентагоне. Американский лидер хочет разоблачить факты злоупотреблений и растраты средств в сферах образования и обороны.
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