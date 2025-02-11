ЄС перегляне свої витрати на закордонну допомогу

Будівля Єврокомісії. Фото ілюстративне: bioworld.com

Після того, як Дональд Трамп вирішив заморозити програми USAID, Євросоюз планує також переглянути свої витрати на закордонну допомогу. Річ у тім, що сукупного бюджету ЄС не вистачає на всі пріоритети.

Про це в понеділок, 10 лютого, повідомило видання Bloomberg.

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Чому ЄС переглядатиме свої витрати

Єврокомісія хоче реорганізувати свою допомогу, аби зробити її більш цілеспрямованою для партнерів, забезпечити доступ до стратегічних ресурсів і скоротити приплив мігрантів.

Якщо виникне потреба у виділенні більшої суми на оборону, Брюссель надаватиме допомогу тим, "хто поділяє європейські цінності, надаватиме доступ до сировинних товарів і допомагатиме у стримуванні припливу мігрантів".

У 2023 році ЄС виділив на гуманітарні програми майже 96 мільярдів євро, тобто близько 99 мільярдів доларів, а США — 72 мільярди доларів, із яких 40 мільярдів доларів через USAID.

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). За його словами, ця організація витрачала кошти на "жахливі речі" та допускала корупційні схеми.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп планує доручити мільярдеру Ілону Маску проведення перевірок у Міносвіти та Пентагоні. Американський лідер хоче викрити факти зловживань і розтрати коштів у сферах освіти та оборони.