Сбивание российских дронов — ЕС нужен опыт Украины

ЕС необходим опыт Украины в сбивании дронов РФ — заявление Сибиги

Дата публикации 13 октября 2025 13:34
Кайя Каллас и Андрей Сибига в Киеве. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинские системы защиты неба должны быть интегрированы в систему воздушного пространства стран ЕС и НАТО. Европейский Союз нуждается в украинском боевом опыте.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с верховной представительницей ЕС Каей Каллас в Киеве 13 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Боевой опыт защиты неба Украины

Сибига отметил, что ЕС нуждается в украинском боевом опыте — прежде всего в противодействии атакам дронами.

"Европейский Союз может считать, что не находится в состоянии войны с Россией, однако Россия уже находится в неанонсированной гибридной войне с европейцами. Поэтому к этому нужно быть готовым", — сказал министр.

По его словам, во время ударов по энергообъектам и других целях в Украине оккупанты используют по 500-700 дронов в комбинации с различными ракетами. Именно поэтому критически важно поддерживать способности Украины по производству БпЛА — как внутренние мощности, так и сопроизводство с партнерами.

Напомним, 9 октября Европарламент принял резолюцию о сбивании российских объектов, которые нарушают воздушное пространство ЕС.

Также мы писали, что в сентябре бойцы Третьей штурмовой уничтожили 515 БпЛА россиян. Они пытались выследить или нанести удары с неба по нашим силам.

