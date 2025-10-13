Збиття російських дронів — ЄС потрібний досвід України

Кая Каллас та Андрій Сибіга в Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Українські системи захисту неба мають бути інтегровані в систему повітряного простору країн ЄС та НАТО. Європейський Союз потребує українського бойового досвіду.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з верховною представницею ЄС Каєю Каллас у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Бойовий досвід захисту неба України

Сибіга наголосив, що ЄС потребує українського бойового досвіду — передусім у протидії атакам дронами.

"Європейський Союз може вважати, що не перебуває в стані війни з Росією, проте Росія вже перебуває у неанонсованій гібридній війні з європейцями. Тому до цього потрібно бути готовим", — сказав міністр.

За його словами, під час ударів по енергооб’єктах та інших цілях в Україні окупанти використовують по 500–700 дронів у комбінації з різними ракетами. Саме тому критично важливо підтримувати спроможності України з виробництва БпЛА — як внутрішні потужності, так і співвиробництво з партнерами.

Нагадаємо, 9 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію про збиття російських об’єктів, які порушують повітряний простір ЄС.

Також ми писали, що у вересні бійці Третьої штурмової знищили 515 БпЛА росіян. Вони намагались вистежити або завдати ударів з неба по наших силах.