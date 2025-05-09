День Европы — ЕС предоставит Украине 1,35 млн снарядов до конца года

Встреча с лидерами ЕС во Львове. Фото: МИД

Государства ЕС уже обязались предоставить Украине не менее 1,35 млн снарядов до конца 2025 года. Кроме того, Европейский союз создает новые действенные инструменты долгосрочного развития европейской оборонной промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 9 мая.

Реклама

Читайте также:

Снаряды для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и премьер-министр Денис Шмыгаль 9 мая во Львове встретились с представителями государств-членов ЕС и других стран Европы. Всего в этот день участие во встречах приняли делегации 35 государств и Совета Европы.

Встреча с представителями ЕС во Львове. Фото: МИД

В результате было принято решение, что страны ЕС передадут Украине более 1,35 млн снарядов уже в 2025 году. Кроме того, Сибига отметил, что работа над увеличением этого количества продолжается.

"Глава МИД поблагодарил европейскую коллегу Кая Каллас за важную инициативу по предоставлению 2 миллионов артиллерийских боеприпасов для Украины и государствам-членам ЕС, которые уже обязались поставить более 1,35 миллиона снарядов в 2025 году", — говорится в сообщении.

В то же время глава украинского МИД отдельно отметил создание ЕС новых действенных инструментов долгосрочного развития европейской оборонной промышленности.

"Это новая эра в европейской обороне. Наша цель — ускоренная интеграция украинской и европейской оборонной промышленности. Это укрепит европейскую оборону нашими уникальными технологиями и усилит наших защитников на поле боя", — отметил украинский дипломат.

По словам министра, новые инструменты позволят ускорить технологическое обновление и интеграцию украинского ОПК в общеевропейские цепи поставок.

Напомним, ЕС даст 1 млрд евро от замороженных активов РФ на оружие для ВСУ. Решение было принято также во время встреч во Львове.

Кроме того, во Львове подписали декларацию о спецтрибунале для России. Это историческое событие, которое может стать решающим шагом к международной справедливости.