День Європи — ЄС надасть Україні 1,35 млн снарядів до кінця року

Зустріч з лідерами ЄС у Львові. Фото: МЗС

Держави ЄС вже зобов'язалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця 2025 року. Крім того, Європейський союз створює нові дієві інструменти довгострокового розвитку європейської оборонної промисловості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України 9 травня.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 травня у Львові зустрілися з представниками держав-членів ЄС та інших країн Європи. Загалом у цей день участь у зустрічах взяли делегації 35 держав і Ради Європи.

Зустріч з представниками ЄС у Львові. Фото: МЗС

В результаті було ухвалене рішення, що країни ЄС передадуть Україні понад 1,35 млн снарядів вже у 2025 році. Крім того, Сибіга зазначив, що робота над збільшенням цієї кількості триває.

"Глава МЗС подякував європейській колезі Каї Каллас за важливу ініціативу з надання 2 мільйонів артилерійських боєприпасів для України та державам-членам ЄС, які вже зобов’язалися поставити понад 1,35 мільйона снарядів у 2025 році", — йдеться у повідомленні.

Водночас очільник українського МЗС окремо відзначив створення ЄС нових дієвих інструментів довгострокового розвитку європейської оборонної промисловості.

"Це нова ера в європейській обороні. Наша мета — прискорена інтеграція української та європейської оборонної промисловості. Це зміцнить європейську оборону нашими унікальними технологіями та посилить наших захисників на полі бою", — зазначив український дипломат.

За словами міністра, нові інструменти дозволять прискорити технологічне оновлення та інтеграцію українського ОПК у загальноєвропейські ланцюги постачання.

Нагадаємо, ЄС дасть 1 млрд євро від заморожених активів РФ на зброю для ЗСУ. Рішення було ухвалене також під час зустрічей у Львові.

Крім того, у Львові підписали декларацію про спецтрибунал для Росії. Це історична подія, яка може стати вирішальним кроком до міжнародної справедливості.