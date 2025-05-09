Заморожені активи РФ — ЄС дасть 1 млрд євро на зброю для ЗСУ

Підписання документа про виділення коштів. Фото: Денис Шмигаль

У п'ятницю, 9 травня, ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро із заморожених активів РФ на військову підтримку України. Це сталося під час зустрічі міністрів закордонних справ у Львові.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Відомо, що 1 мільярд євро спрямують на закупівлю озброєння за так званою "данською моделлю" — безпосередньо в українських виробників. Це дозволить не лише підвищити оборонні можливості України, а й стимулюватиме економіку та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Ще понад 600 мільйонів євро буде направлено на придбання артилерії та боєприпасів, а понад 200 мільйонів — на посилення української протиповітряної оборони.

Раніше Україна отримала транш у розмірі 1 мільярда євро від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 ERA. А у квітні Британія дала Україні майже 1 млрд доларів за рахунок активів РФ.