Замороженные активы РФ — ЕС даст 1 млрд евро на оружие для ВСУ

Подписание документа о выделении средств. Фото: Денис Шмыгаль

В пятницу, 9 мая, ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро из замороженных активов РФ на военную поддержку Украины. Это произошло во время встречи министров иностранных дел во Львове.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

Деньги на ВСУ

Известно, что 1 миллиард евро направят на закупку вооружения по так называемой "датской модели" — непосредственно у украинских производителей. Это позволит не только повысить оборонные возможности Украины, но и будет стимулировать экономику и развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Еще более 600 миллионов евро будет направлено на приобретение артиллерии и боеприпасов, а более 200 миллионов — на усиление украинской противовоздушной обороны.

Ранее Украина получила транш в размере 1 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках инициативы G7 ERA. А в апреле Великобритания дала Украине почти 1 млрд долларов за счет активов РФ.