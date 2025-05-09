Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow ЕС даст 1 млрд евро от замороженных активов РФ на оружие для ВСУ arrow

ЕС даст 1 млрд евро от замороженных активов РФ на оружие для ВСУ

9 мая 2025 14:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Замороженные активы РФ — ЕС даст 1 млрд евро на оружие для ВСУ
Подписание документа о выделении средств. Фото: Денис Шмыгаль
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В пятницу, 9 мая, ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро из замороженных активов РФ на военную поддержку Украины. Это произошло во время встречи министров иностранных дел во Львове.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

Деньги на ВСУ

Известно, что 1 миллиард евро направят на закупку вооружения по так называемой "датской модели" — непосредственно у украинских производителей. Это позволит не только повысить оборонные возможности Украины, но и будет стимулировать экономику и развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Еще более 600 миллионов евро будет направлено на приобретение артиллерии и боеприпасов, а более 200 миллионов — на усиление украинской противовоздушной обороны.

Ранее Украина получила транш в размере 1 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках инициативы G7 ERA. А в апреле Великобритания дала Украине почти 1 млрд долларов за счет активов РФ.

оружие ВСУ финансовая помощь деньги ЕС Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама