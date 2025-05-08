ЄС надав Україні 1 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії

Денис Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн. Фото: Денис Шмигаль

Україна отримала черговий транш у розмірі 1 мільярда євро від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 ERA. Це вже четвертий платіж, профінансований за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Про це йдеться у пресрелізі, якій опубліковано на сайті Єврокомісії.

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"Загалом, макрофінансова допомога становить 18,1 млрд євро та являє собою внесок ЄС в ініціативу G7 щодо надзвичайних позик для прискорення зростання доходів (ERA), яка в сукупності має на меті надати Україні фінансову підтримку на суму приблизно 45 млрд євро", — йдеться у повідомленні.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, влада спрямує ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави.

Пост Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

"Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю", — підкреслив очільник уряду.

Він додав, що Київ очікує на "наступний крок" з боку партнерів — повної конфіскації російських активів і посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що нещодавно до державного бюджету України надійшов новий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі близько 400 мільйонів доларів.

Раніше лідер Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який дозволить розблокувати 3 млрд євро на військову допомогу Києву.