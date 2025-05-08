ЕС предоставил Украине 1 млрд евро за счет замороженных активов России

Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Денис Шмыгаль

Украина получила очередной транш в размере 1 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках инициативы G7 ERA. Это уже четвертый платеж, профинансированный за счет доходов от замороженных активов России.

Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте Еврокомиссии.

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"В общем, макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро и представляет собой вклад ЕС в инициативу G7 по чрезвычайным займам для ускорения роста доходов (ERA), которая в совокупности имеет целью предоставить Украине финансовую поддержку на сумму примерно 45 млрд евро", — говорится в сообщении.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, власти направят эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление государства.

Пост Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

"Этот транш — часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю", — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что Киев ожидает "следующий шаг" со стороны партнеров — полной конфискации российских активов и усиления санкций против России.

Напомним, что недавно в государственный бюджет Украиныпоступил новый транш от Международного валютного фонда в размере около 400 миллионов долларов.

Ранее лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который позволит разблокировать 3 млрд евро на военную помощь Киеву.