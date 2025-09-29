Ходжес призвал Европу наказывать Россию за провокации в воздухе

Бен Ходжес. Фото: wiadomosci.onet.pl

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес призвал европейцев жестко реагировать на провокации России. По его словам, надо найти способ наказывать за нарушение границ и другие агрессивные действия.

Об этом Ходжес заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время брифинга в понедельник, 29 сентября.

Европа должна наказывать Россию

Американский военный отметил, что россияне должны "чувствовать боль" каждый раз, когда посягают на воздушное пространство европейских стран или пользуются так называемым "теневым флотом".

Ходжес подчеркнул необходимость единства Европы и способности действовать самостоятельно, не полагаясь только на Соединенные Штаты. По его убеждению, ответ должен быть ощутимым и последовательным.

"Европа должна объединиться. Нельзя рассчитывать на США, надо быть готовыми действовать самостоятельно", — сказал он.

Бывший военачальник подобрал резкую метафору, чтобы объяснить суть своей позиции:

"Знаете, если собака соседа гадит в вашем дворе раз, два, вы скажете соседу. В-третьих: или забор повыше строите, или убиваете пса".

Этот образ, по словам Ходжеса, должен иллюстрировать необходимость решительных мер в ответ на повторные нарушения.

Напомним, что экс-глава Пентагона Ллойд Остин очертил ключевую задачу для партнеров Украины. Он отметил, что главной целью союзников должна стать поддержка Киева и создание условий для его победы.

А специальный уполномоченный США по украинско-российским вопросам Кит Келлог сообщил, что президент Дональд Трамп не возражает против нанесения Украиной ударов по целям в глубине российской территории. В то же время он отметил, что порой именно Пентагон ограничивает Киев в праве проводить такие операции.